В Липецкой области построят три центра селекции семян

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов подписал соглашения с рядом аграрных компаний. Эти договоренности позволят снизить зависимость региона от импортных семян, повысят продовольственную безопасность и добавят налогов в бюджет региона.

Так, Чаплыгинское ООО «Лабаз» инвестирует 1,5 млрд рублей в проект строительства селекционно-семеноводческого центра по производству семян подсолнечника. Мощность производства составит 5000 т в год, мощность хранения – 30 000 тонн.

«Лабаз» существует с 2022 года и объединяет несколько компаний переработчиков сельхозпродукции и ее продавцов Воронежа и Москвы. География деятельности охватывает всю центральную Россию, а также Ставрополье, Республику Крым, Армению, Грузию, Казахстан и другие регионы РФ и ближнего зарубежья. Запуск первой очереди планируется в декабре 2023 года.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Еще один центр селекции семян построят в ОЭЗ «Липецк» на елецком участке. Компания ООО «Агролига ЦСР» инвестирует в него 300 млн руб. В год здесь будет производиться 3000 тонн твердой пшеницы. Запуск предприятия в ОЭЗ «Липецк» запланирован на середину 2025 года.

Компания «Раненбургъ» построит семенной завод мощностью 20 тонн в сутки и склад для подработки, хранения и перевалки зерновых и масличных культур мощностью 85 тысяч тонн хранения. Инвестиции составят 1,2 млрд рублей.

«Аграрии нуждаются в качественных отечественных семенах. Уверен, они будут очень востребованы, а эти проекты внесут значительный вклад в развитие сельского хозяйства региона и в обеспечение устойчивой продовольственной безопасности в стране», – отметил Игорь Артамонов.