В Тамбове наградили детей, которые помогли спастись родным из пожара

Ребята помогли выбраться из горящих домов своим братьям и сестрам

31 мая в Тамбовской областной Думе вручили награды юным героям, спасшим детей из огня, - лауреатам Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце».

Нагрудного знака «Горячее сердце», диплома и памятного подарка удостоилась двенадцатилетняя Вера Веневцева из Моршанска. Летом прошлого года в доме семьи Веневцевых начался пожар. Вера была в это время дома со своими младшими сестрой и братом. Выйти через дверь было невозможно – пламя преградило ребятам путь. Девочка разбила окно и передала в руки увидевшему трагедию соседу сначала сестру, потом брата, и только когда малыши были в безопасности, Вера вылезла сама.

Также нагрудный знак «Горячее сердце», диплом и памятный подарок вручили девятилетнему Вите Гуськову из Знаменского района. Зимней ночью 2022 года в селе Никольское Знаменского района загорелся их дом. Когда прибыли спасатели, горела веранда дома, выход из него был заблокирован. В доме находились 11-летняя Диана, 2-летняя Варя и Витя. Он разбил оконное стекло на кухне, помог вылезти Диане, а затем закутал в простыню младшую сестренку и передал её пожарным. Благодаря брату дети были спасены.

Дети получили награды

- За воспитание детей смелыми, добрыми и отзывчивыми, благодарственными письмами правительства Тамбовской области были награждены мамы юных героев, - сообщает пресс-служба Тамбовской областной Думы.

Фото пресс-службы Тамбовской областной Думы