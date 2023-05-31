Тамбовский предприниматель получил срок за то, что сдал на лом чужие машины

Мастер сдал машины в чермет

В Тамбове вынесли приговор 35-летнему местному предпринимателю, который занимался ремонтом автомобилей. Правда, не все его клиенты получали после обращения к этому мастеру свои машины, что стало предметом разбирательства в полиции. Как выяснили во время следствия, в феврале 2020 года через областной центр транзитом проезжал грузовик «МАЗ», принадлежавший бизнесмену из Белгородской области. В дороге автомобиль сломался и водитель обратился за помощью к предпринимателю, который пообещал его починить. Сроки ремонта мастер под разными предлогами откладывал. В декабре 2020-го владелец «МАЗ» потерял терпение и приехал из Белгородской области, чтобы забрать большегруз. Но предъявить машину хозяину автослесарь не смог. Тогда владелец автомобиля написал заявление в полицию.

Оперативники выяснили, что мастер и не думал ремонтировать переданный ему «МАЗ», получив неисправную машину он сдал её в пункт приема лома, где выручил за него 80 тысяч рублей, хотя фактическая стоимость большегруза составляла чуть больше 422 тысяч рублей.

Во время следствия стало известно, что при таких же обстоятельствах другой предприниматель из Тамбова лишился своего автогрейдера, который он также пригнал на ремонт к мастеру в августе 2021 года. В декабре, так ничего и не отремонтировав, «специалист» распилил чужую технику и тое сдал его на лом. Ущерб владельцу грейдера в этом случае составил 1,2 миллиона рублей.

В июне прошлого года полицейские закончили расследование этого дела и направили его в суд. За похищение технике предпринимателю грозило до 10 лет колонии и штраф в пределах 1 миллиона рублей.

Почти год по этому делу длились судебные разбирательства, которые проходили сначала в Советском районном суде, а потом – в областном, потому что с решением первой инстанции бизнесмен не согласился.

В суде мужчина свою вину признавал частично. Он уверял, что по устной договоренности с владельцем «МАЗ» он сдал его автомобиль в утилизацию, но при этом не отдал хозяину большегруза вырученные деньги. Что касается несостоявшегося ремонта автогрейдера, мастер сказал, что когда к нему на ремонт попал этот автомобиль, в семье предпринимателя возникла сложная ситуация, к тому же собственник базы, в которой бизнесмен арендовал помещение для работы, продал её и работать ем устало просто негде. По словам мужчины, во время его отсутствия на базе, кто-то поснимал с грейдера запчасти, оценив их стоимость, а она оказалась очень высока, мастер решил избавиться от техники прежним способом.

В конце марта этого года суд приговорил мужчину, которого признали виновным по ч. 3 и ч. 4 ст. 160 УК РФ – Это «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершённое в крупном и особо крупном размере», к 2,5 годам колонии общего режима, а также взыскал с него причинённый владельцам техники материальный ущерб.

С таким решением мужчина не согласился и обжаловал его, но безрезультатно.

- Суд апелляционной инстанции согласился с назначенным наказанием, отметив, что, несмотря на частичное возмещение ущерба, явку с повинной, содействие в раскрытии и расследовании преступления, районный суд пришел к правомерному выводу о необходимости назначения наказания в виде лишения свободы, - рассказали в объединённой пресс-службе судебной системы Тамбовской области.

Фото объединённой пресс-службы судебной системы Тамбовской области