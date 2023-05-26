В Тамбове загорелись два старинных дома на ул. Крондштадтской

Один из загоревшихся домов - памятник Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

26 мая около 3 часов ночи на улице Кронштадтской областного центра с небольшим перерывом по времени произошел пожар сразу в двух домах. Как пояснили в администрации города Тамбова, дом на Кронштадтской, 23, расположенный недалеко от католического костела, историческим статусом не обладает. А вот двухэтажный дом на Советской/Кронштадтской, 80/11 - это «Дом мецената и почетного гражданина города Э.Д Нарышкина», который является объектом культурного наследия регионального значения.

Согласно историческим данным, Эммануил Нарышкин в 1870 году основал в Тамбове Екатерининский учительский институт. В нем стали готовить учителей для сельских школ. На его же средства построили общежитие для воспитанников Тамбовской мужской гимназии и реального училища, он поддерживал стипендиатов и оказывал помощь бедным учащимся. Первым в России Нарышкин открыл приют для арестантских детей, купив для этого дом и выделив средства на его содержание и обучение воспитанников. В 1892 году на собственные средства построил «Нарышкинскую читальню», в которой сейчас располагается картинная галерея. Ег супруга - Александра Нарышкина была почетной попечительницей Екатерининского учительского института, продолжила содержание приюта для арестантских детей, выделяла деньги на множество других благотворительных проектов. Она была активной участницей Общества попечения о раненых и больных воинах, Общества Красного Креста, почетным членом попечительного Общества о бедных.

Официальную причину практически одновременного возгорания сразу в двух домах предстоит установить полицейским. По факту пожаров двух домах возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Ход расследования взяли на контроль в прокуратуре Ленинского района.

Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры

Тем временем в городской администрации сейчас решают вопрос с временным проживанием жителей. По данным мэрии, в доме №23 все шесть квартир находятся в частной собственности, из них в переселении на данный момент нуждается одна семья.

В доме на Советской 27 квартир, девять из них муниципальных. Очевидно, что отселение жителей здесь потребуется. Пути решения проблемы ищут.

Сейчас в администрации решают, куда отселить жильцов Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

- Ситуация с памятником - «Домом Нарышкиных» - обсуждается со специалистами регионального управления по государственной охране объектов культурного наследия, - пояснили в пресс-службе администрации города Тамбова. - Мероприятия по восстановлению этого старинного особняка определяются.