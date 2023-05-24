Начинаем с малого: копим на отпуск даже со скромной зарплатой

Все мы мечтаем об отдыхе. В идеале - о поездке за границу, на море, а как минимум - выбраться хотя бы на недельку на хороший отечественный курорт. Есть желания и поменьше, те, которые можно осуществить в более короткий срок. Съездить на 2-3 дня в Москву или Петербург, например. Конечно, начинать откладывать на отпуск нужно еще зимой, но и сейчас не поздно скорректировать свои расходы и начать копить. Так что не спешите отчаиваться - есть несколько способов организовать себе отпуск, даже если ваша зарплата далека от впечатляющей.

ЭКОНОМИМ НА ПРОЕЗДЕ

"Да какая тут экономия, копейки!" - могут сказать скептики. А мы напомним: копейка рубль бережет. Например, за два весенних месяца - март и апрель - тамбовчане сэкономили на проезде в общественном транспорте около 5 миллионов рублей. Это совсем не мелочи. Ездить дешевле можно в автобусах и троллейбусах Тамбовской области, оборудованных терминалами для бесконтактной оплаты. При оплате проезда картой "Мир", загруженной в смартфон, каждая поездка стоит на 7 рублей дешевле. Это предложение российской платежной системы будет действовать до 30 июня 2023 года, а значит еще есть время для того, чтобы хоть немного подкопить. Главное условие для проезда по сниженной стоимости – оплата телефоном. Для этого достаточно приложить свой гаджет к терминалу в транспорте, и скидка применится автоматически. Чтобы воспользоваться предложением, национальную карту предварительно нужно загрузить в смартфон на базе Android в один из мобильных платежных сервисов – Mir Pay или Samsung Pay. При этом телефон должен поддерживать NFC-функцию (бесконтактная оплата).

ТРАТИМ ГРАМОТНО

Другими словами, учимся разумной экономии. На первый взгляд просто, на деле требует внимания. Способы простые: не пользоваться автомобилем там, где можно пройти пешком, ненужные вещи продавать через соцсети и сайты распродаж, следить за акциями и распродажами в магазинах, вместе еды навынос и из доставок почаще готовить дома. Да, сами по себе такие привычки не кажутся значительными, но в совокупности они экономят много, увидите сами. Главное, проявить силу воли, немного скорректировать свой образ жизни и придерживаться его.

Самое опасное для нашего бюджета - импульсивные покупки, которыми мы пытаемся поднять себе настроение. Это когда мы "на эмоциях" покупаем очередное платье, заказываем безделушку "для души" или заедаем плохое настроение вкусняшками. На самом деле такие покупки не помогут отдохнуть и перезагрузиться, а вот путешествие - очень даже. Поэтому уговорите себя накопить и потерпеть до отпуска.

ЗАВОДИМ СЧЕТ

Накопительный счет - отличная копилка. Открыть его можно, не выходя из дома, в мобильном приложении банка. Закидываете любые суммы, когда появляется возможность, деньги застрахованы, их не украдут, при этом регулярное пополнение счета дисциплинирует. Платить за обслуживание не надо, жестких условий нет - в любое время деньги можно снять. Если выбрать удачное банковское предложение, то к накопленному добавится еще и процент.

ПОЛЬЗУЕМСЯ КЕШБЭКОМ

У многих банковских карт есть кешбэк - это когда определенный процент за покупку возвращается вам на счет. Размер такого возврата фиксирован и в основном составляет 1 - 3%. Но обычно можно выбрать "любимую" категорию трат - путешествия, спорттовары, медицина, одежда и прочее. Тогда за использование карты будет возвращаться еще больший процент. Кешбэк не всегда возвращается живыми деньгами, обычно это бонусы или баллы, которые можно обменять на скидку, в том числе и у партнеров. Сейчас на пике популярности специальные кэшбэк-сервисы. Это специальные сайты со ссылками на интернет-магазины. Если перейти по этим ссылкам на сайт магазина и сделать заказ, процент от покупки вернется в виде рублей или баллов.