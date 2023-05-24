Строители «Лукоморья» отсудили у мэрии Тамбова 800 тысяч вместо 11 миллионов рублей

Суды по поводу "Лукоморья" еще продолжатся

10 мая в арбитражном суде Тамбовской области вынесли решение по делу о скандальном строительстве детского городка на набережной, который назвали Лукоморье. Разбирательство по нему длилось почти 2,5 года. Подрядчик, с которым мэрия заключила договор на выполнение этих работ – ООО «Стинэк» - обратился в суд в конце декабря 2020 года. Это случилось после того, как город отказался принимать в эксплуатацию сквер на ул. Набережной 32/2 из-за множества нареканий к качеству выполненных работ, а также не заплатил стройфирме полную стоимость контракта. В общей сложности «Стинэк» должен был получить за свою работу большее 22 миллионов рублей, а выплатили – всего половину стоимости, то есть порядка 11 миллионов рублей. Подрядчик, устранил недочёты, на которые ему указал заказчик – городская Дирекция благоустройства и озеленения. Неровно уложенную плитку привели в порядок, а по поводу декоративных деревянных фигурок претензию направили уже их изготовителю, в итоге специалисты предприятия из Самарской области отреставрировали их. Но на этом вопросы к фирме, возводившей городок, не закончились, выяснилось, что подрядчик установил на территории сквера не датские комплексы, как оговаривалось контрактом, а отечественные, сильно уступающие иностранному производителю в качестве. Дело в том, что датские уличные городки изготавливаются из очень прочной древесины робинии, срок службы которой составляет не меньше 36 лет, а самарские, которые в итоге появились на набережной, сделаны из лиственницы и могут использоваться не больше 15 лет. Такую «подмену» подтвердили экспертизы, да и сам подрядчик не отрицал, что в тяжёлые ковидные времена, вынужден был закупить отечественные комплексы, но сделал это по согласованию с заказчиком, то есть Дирекцией благоустройства и озеленения. Несмотря на то, что строителям удалось сэкономить на малых архитектурных формах, к оплате мэрии они предъявили полную сумму по контракту, но в мэрии её выплачивать отказались и заявили о готовности судиться по этому вопросу.

В итоге ООО «Стинэк» обратилось в арбитражный суд Тамбовской области с иском о взыскании с Дирекции благоустройства и озеленения 11 миллионов 201 тысячи рублей. Город, в свою очередь, также в судебном порядке потребовал взыскать с неё неустойку за задержку работ. С учётом того, что часть из них пришлось переделывать, городок достроили почти на месяц позже предусмотренного контрактом срока.

К участию в судебном процессе привлекали экспертов, а также заинтересованные организации – ту же самарскую фирму по производству малых архитектурных форм. Сейчас разбирательство по нему, во всяком случае, в суде первой инстанции, закончили.

В итоге иски обеих сторон в арбитраже решили удовлетворить частично. Вместо затребованных 11 миллионов рублей ООО «Стинэк» должен получить от Дирекции благоустройства и озеленения 817 тысяч рублей. Кроме того на организацию возложили расходы по уплате госпошлины в почти 6 тысяч рублей.

Не полностью удовлетворили и встречный иск Дирекции. По её претензиям суд постановил взыскать с ООО «Стинэк» неустойку в 145 тысяч рублей, 65 тысяч судебных расходов, а именно затраты на экспертизу, назначил штраф в 615 тысяч рублей, а также госпошлину в почти 27,5 тысяч рублей. В суде провели так называемый зачёт требований и по результатам подсчётов взыскали с ООО «Стинэк» в пользу Дирекции благоустройства и озеленения 29,3 тысяч рублей.

- Решение арбитражного суда может быть обжаловано в течение одного месяца со дня принятия в Девятнадцатом апелляционном арбитражном суде, - пояснили сторонам в тамбовском арбитраже. - А также в порядке кассационного обжалования в Арбитражный суд Центрального округа в течении двух месяцев со дня его вступления в законную силу.

По предварительным данным обе стороны спора планируют воспользоваться своим правом на обжалование решения. 18 мая представители ООО «Стинэк» обратились в арбитражный суд с ходатайством об ознакомлении с материалами дела. Город также готовит апелляцию.

Кстати, в начале 2021 года в прокуратуре Ленинского района, по результатам проведённой ранее проверки, усмотрели в действиях руководителя ООО «Стинэк» признаки покушения на мошенничество в особо крупном размере как раз из-за того, что применив более дешёвые конструкции, к оплате потребовали всю сумму. Максимальное наказание за такое преступление – 10 лет колонии со штрафом до 1 миллиона рублей. В полиции это уголовное дело рассматривается больше двух лет и, как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, 13 мая прокуратура направила его на дополнительное расследование. Разбирательство по нему ещё продолжается.

Тем временем игровые комплексы всё еще находятся за строительным забором и сколько это будет ещё продолжаться – неизвестно…