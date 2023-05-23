В Тамбове готовятся к открытию пляжного сезона

В городском округе будут работать 14 пляжей Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове активно готовятся к пляжному сезону, который традиционно стартует с наступлением лета – 1 июня. С учётом присоединённых к городу территорий, в этом году для отдыхающих будет работать 14 зон отдыха.

- В этом году в число пляжей, которые мы обслуживаем, вошли зоны летнего отдыха в Бокино, Периксе и в районе СНТ «Эльдорадо». Здесь мы проводим традиционные подготовительные работы, устанавливаем спасательные вышки, - говорит начальник участка обслуживания мест массового отдыха Дирекции городского хозяйства Алла Порошина. - К 25 мая подготовка этих зон отдыха к приёму отдыхающих завершится.

На сегодняшний день водолазы обследовали водные акватории каждого из пляжей и дали положительное заключение об их готовности. Рабочие уборку береговой линии: собрали мусор, стекло, колеса, ракушки, большие камни и ветки. Также здесь ведётся ремонт оборудования, обновляются навесы, окрашиваются лежаки и пляжные кабинки, скашивается трава. На каждое место отдыха завозят по 500 кубометров песка, выравнивают береговую часть, чтобы спуск к водоёмам был комфортным и безопасным. Пробы воды и песка до старта купального сезона отправят на исследование в управление Роспотребнадзора по Тамбовской области.

Напомним, купальный сезон в Тамбове ещё недавно был под угрозой из-за резкого обмеления Цны. Проблема была связана с двумя факторами: природным и техническим. Так, во время обильного таяния снега вода не впитывалась в почву из-за ее глубокого промерзания, а мощными ручьями ушла в низины, вызвав подтопление территорий. В результате подземные воды и донные родники были лишены подпитки: водность рек, прудов и озер в Тамбовской области после весеннего половодья резко снизилась. Понижение водности грозило серьезным ущербом. Необходимо было сооружать временную перемычку на реке Цна. Но до 10 июня любые работы в русле реки из-за необходимости соблюдать рыбоохранное законодательство было нельзя. Из положения нашли выход – у русла реки ввели локальный режим ЧС, что позволили обойти это ограничение и провести строительные работы. При возведении временной перемычки установили чуть больше 200 новых блоков в три ряда. Конструкцию укрепили мешками с глиной. Перемычка уложена так, чтобы создать подпор по течению реки выше.

К 1 мая уровень воды в реке начал подниматься, а на прошлой неделе в областном правительстве подтвердили, что сооружение временной перемычки на Цне дало положительные результаты. На сегодняшний день на территории города Тамбова вода в реке находится на уровне средних многолетних значений в летний период.

- Это достаточный уровень воды для обеспечения комфортного купального сезона и эксплуатации водного транспорта, - говорит директор Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова. Летом, в жаркий период мы поднимем уровень воды еще на 15 сантиметров — он будет соответствовать обычному уровню летней межени.

Она также пояснила, что временная перемычка - объект не капитальный, его нельзя перегружать. Поэтому уровень воды восстанавливают поэтапно. В соответствии с проектно-сметной документацией и Водным кодексом Российской Федерации, работы по капитальному ремонту плотины планируют начать во второй декаде июня. Из федерального бюджета на эти цели выделено 323 миллиона рублей. Работы на плотине завершат к ноябрю 2025 года.

КСТАТИ

На набережной продолжается ремонт коллектора

А набережной Тамбова продолжается ремонт коллектора. На прошлой неделе специалисты ввели в эксплуатацию километровый участок канализационной трубы, которая проходит от улицы Тельмана до улицы Кронштадтской. Сейчас рабочие занимаются засыпкой колодцев и подготовкой территории к благоустройству. Завершить эти работы подрядчик планирует до конца мая. После засыпки и утрамбовки траншей здесь уложат новый асфальт. Прокладка нового трубопровода проходит без разрушения зелёных зон и разрытия траншей, здесь применяют метод горизонтально-направленного бурения. Только на нескольких небольших участках коллектора потребовалось разрытые территории.

Ремонт канализационного коллектора протяжённость 2,8 километра на набережной Тамбова начался в ноябре 2022 года. Завершить работы собираются в октябре 2023 года. К настоящему моменту выполнены примерно треть от всего запланированного объёма работ. В общей сложности на замену аварийного коллектора потратят 664,4 миллиона рублей. Большую часть средств (около 80%) составляют заёмные средства, которые РКС-Тамбов получил из Фонда национального благосостояния, остальную часть финансирует сама водоснабжающая компания.

Проблемный коллектор не раз оставлял тамбовчан без отдыха у воды. Несколько раз на трубе происходили порывы из-за которых грязные стоки попадали в Цну, что делало использование пляжей невозможным и даже опасным для здоровья.