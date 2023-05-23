На улице Куйбышева в Тамбове, где два года назад капитально отремонтировали дорогу, будут менять теплосеть

Ремонт теплосети откладывать нельзя

В Тамбове стартует ремонт теплосетей на улице Куйбышева. В прошлом году, незадолго до ремонта дорожного полотна по ул. Советской, теплоэнергетики «предвосхитили события» и, несмотря на то, что работы стояли в планах 2023-го, выполнили замену проходящих под дорогой 50 метрах сетей до замены асфальта на год раньше. Тогда главную городскую магистраль пришлось перекрыть на пару дней, но работы закончили достаточно быстро, после чего к своим обязанностям смогли приступить дорожники. Сейчас замену теплосетей собираются продолжить в обе стороны от ул. Советской. По данным теплоэнергетиков, этим летом здесь отремонтируют порядка 300 метров труб распредсети. Вот только в этом случае рабочим придётся вскрывать асфальт, который проложили на улице Куйбышева совсем недавно – капитальный ремонт здесь проводили в 2021 году, потратив на него десятки миллионов рублей. В администрации города уверяют, что проведение ремонта на свежеотремонтированной дороге – необходимость.

- Дорогу по Куйбышева действительно ремонтировали не так давно, асфальт там в удовлетворительном состоянии, но и отказываться от ремонта аварийной сети тоже нельзя, - поясняют в пресс-службе администрации Тамбова. – После проведенных работ дорогу полностью восстановят. Достигнута договорённость, что подрядчик отремонтирует дорогу не большими картами-«заплатками», как чаще всего делается, а снимет существующий слой асфальтобетона, уложит новый, плавно сомкнув его с покрытием на Куйбышева и на Советской.

К работам на ул. Куйбышева тепловики приступили уже на прошлой неделе. Заявлено, что проходить они будут в два этапа. До 9 июня они собираются завершить ремонт сетей со стороны ЛДС «Кристалл». Кстати, из-за этого до 10 июня будет перекрыто движение по улице Куйбышева на участке от дома № 28 по улице Куйбышева до улицы Советской. Предполагается, что после Дня города, который в Тамбове празднуют 12 июня, ремонт продолжат на противоположной стороне улицы – от Советской до Куйбышева, 10.

Теплоэнергетикам поручено до 9 июня завершить первый этап ремонта участка теплосети на Куйбышева со стороны ДС «Кристалл». На это время проезд автомобилистов по этой улице будет ограничен. После Дня города работы продолжатся на противоположной стороне - от Советской до Куйбышева, 10. Неудобства жителей, связанные с ремонтом, обещают свести к минимуму.

- Во время замены теплосетей горячее водоснабжение жителям близлежащих домов будет подаваться по временной схеме, - уверяют в теплоэнергетической компании.

Кстати, на прошлой неделе в региональной администрации подвели итоги прошедшего отопительного сезона и наметили планы на предстоящий. Чиновники сообщают, что чрезвычайных ситуаций прошлой осенью и зимой не фиксировалось и вообще всё прошло в штатном режиме. Локальные инциденты с перебоями отопления были, но оперативно устранялись.

Сейчас в Тамбовской области проходит подготовка жилищно-коммунального хозяйства к работе в отопительном периоде 2023-2024 года. На сферы электро и теплоснабжения в этом году собираются потратить 1,4 миллиарда рублей. В частности, около 1,2 миллиарда рублей предполагается направить на модернизацию системы электроснабжения. В планах — ввод новых трансформаторных мощностей и 184,9 километра линий электропередач. В модернизацию системы теплоснабжения инвестируют больше 240 миллионов рублей. Средства направят на реконструкцию 10,9 километра тепловых сетей.

Весь запланированный комплекс работ планируют завершить до 20 сентября. К этой дате муниципалитеты должны выполнить все намеченные мероприятия и получить паспорта готовности к осенне-зимнему периоду, а ресурсоснабжающие организации – полностью объеме закончить запланированные инвестиционные программы и программы капитального ремонта.

Фото ПАО "Квадра"