Что известно о краже банкомата с пятью миллионами рублей из тамбовского ТЦ на данный момент

Все преступление заняло меньше минуты

В Тамбове продолжается расследование дерзкого преступления в ТЦ «Браво Сити». Напомним, ночью 16 мая неизвестные проникли на территорию торгового центра, вырвали и увезли один из банкоматов с пятью миллионами. Весь процесс, не занявший и минуты, попал на камеры видеонаблюдения.

На данный момент не известно, как именно преступники проникли в помещение. Следов взлома на дверях торгового центра не обнаружено. В ЧОПе, обслуживающем этот ТЦ, с комментариями не спешат. Очевидно, что у правоохранителей явно есть вопросы к организации безопасности молла. По факту кражи в полиции возбудили уголовное дело.

Вынести банкомат, по словам специалистов, не так уж сложно. Однако вскрыть его может оказаться задачей со звездочкой.

- Любой банкомат не припаян в стене, поэтому технически его можно от этой стены оторвать и унести, - прокомментировал видео сотрудник банка. - Однако камера на банкомате все время снимает и предает данные на сервер. Возможно, лица этих налетчиков уже известны. Сами банкоматы также бывают разные, и степени защиты у них различаются. Например, из банкоматов последнего поколения вытащить кассету с деньгами без специализированного оборудования просто невозможно.

Сам опустошенный аппарат позже был найден в лесополосе Тамбовского района. Следовательно, злоумышленникам все-таки удалось добраться до денег. Однако, по словам специалиста, современные системы способны надежно защитить и сам банкомат и его содержимое от преступных посягательств. При любом неосторожном наклоне устройства, современная система уже должна оповестить охрану.

В нашем случае этого не произошло. Возможно, добычей преступников стал аппарат старого образца. В любом случае налетчики либо были очень хорошо осведомлены о слабой системе безопасности торгового центра (напомним, сигнализации в нем нет, а охранник мирно спал во время совершения преступления). Либо действовали на «авось», что тоже нельзя исключать.

Так или иначе, в этом предстоит разобраться правоохранителям.

Кстати, несколько лет назад «Браво Сити» уже попадал в криминальную хронику. Тогда из ювелирного магазина, расположенного на территории ТЦ, были похищены драгоценности на сумму около 3 млн рублей.

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