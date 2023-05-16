Белгородцы, получившие новое жилье взамен утраченного, смогут 49 лет пользоваться своими бывшими участками

Инициативу губернатора поддержали федеральные органы исполнительной власти. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

На прошлой неделе принято постановление регионального правительства «Об утверждении Порядка распоряжения жилыми помещениями и земельными участками, переданными в собственность Белгородской области гражданами, получившими компенсацию в форме предоставления в собственность жилых помещений из состава имущества Белгородской области». Инициативу губернатора Вячеслава Гладкова поддержали федеральные органы исполнительной власти. Документ также согласован с областной прокуратурой.

- Квартиры жителям выдаются той же площади, что и их пострадавшие дома. Но есть же еще гаражи, летние кухни, другие постройки - они не компенсируются. К тому же что нам делать в текущей обстановке с этими изъятыми участками, которые находятся в приграничной территории? Правильнее предоставить их хозяевам в пользование, чтобы они смогли вернуться на участок сразу, как только обстановка улучшится. Здесь много аспектов, в том числе вопрос справедливости, - пояснил глава Белгородской области.

- В соответствии с утвержденным Порядком, белгородцы имеют право на получение в безвозмездное пользование на 49 лет своих старых домовладений, - подчеркнул сегодня на брифинге заместитель губернатора - министр имущественных и земельных отношений области Рустэм Зайнуллин.

По срокам: для жилых помещений, расположенных в населенных пунктах Белгородской области, где введен режим ЧС в связи с обстрелами со стороны ВСУ и терактами, - с даты отмены режима ЧС, для иных жилых помещений - с момента подписания договора. По истечению срока действия, если ни одна из сторон не возражает, договор будет продлен на этот же срок автоматически.

Типовая форма договора согласована и утверждена приказом Министерства имущественных и земельных отношений региона. В ближайшее время ее разместят в общем доступе. До муниципальных образований и комиссии, которая рассматривает вопросы переселяющихся, официально этот нормативный акт уже доведен.

Зайнуллин также отметил, что в договоре будут отражены нюансы - вернув бывшее жилье, собственники не вправе будут требовать от области возмещения убытков, связанных с утратой или повреждением жилого помещения, которые возникли или могут возникнуть в период действия ЧС. Поскольку компенсацию как таковую люди уже получили в виде новой жилплощади.

Чтобы заключить договор, понадобится минимальный пакет документов: заявление, документ, удостоверяющий личность, и согласие на обработку персональных данных. Министерство имущественных и земельных отношений рассматривает обращение и проводит проверку в течение десяти дней.

- Такое заявление заинтересованное лицо должно подать в течение года с момента передачи имущества в собственность области. Если заявитель не воспользуется этим правом за указанный срок, то распоряжение жилым помещением и земельным участком происходит в соответствии с действующим законодательством, - пояснил вице-губернатор.

Важно также отметить, что в течение 49 лет - срока действия договора - гражданин имеет право обратиться в Министерство имущества и земельных отношений области, чтобы жилое помещение и участок, находящиеся в пользовании, были переданы ему в собственность безвозмездно.