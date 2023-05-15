В Тамбовской области пройдет «Ночь музеев»

Для гостей приготовили множество мероприятий Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Тамбовская область 19-20 мая присоединится к Международной ежегодной акции «Ночь музеев». Музеи региона приготовили для гостей интересные программы: выставки и концерты, квесты и мастер-классы, авторские экскурсии и творческие встречи.

Главными темами акции «Ночь музеев» в Тамбовской области станут культурно-просветительные мероприятия, посвященные 150-летию со дня рождения С.В.Рахманинова, 160-летию со дня рождения В.И.Вернадского, а также Году педагога и наставника.

Так, 19 мая в залах Тамбовского областного краеведческого музея пройдут встречи с лучшими творческими коллективами Тамбова, выставки «Великий музыкант всея России…», «Хранители времени», экскурсии по стационарным экспозициям музея и по вечернему Тамбову. Юные зрители смогут принять участие в конкурсах и викторинах, квестах, мастер-классах. Завершится праздничная программа концертом «МыVместе».

20 мая в областной картинной галерее на выставке «Из тайной жизни картин: проект-реставрация» будут представлены картины и иконы после завершения восстановительных работ. Помимо обзорных экскурсий и тематических выставок в галерее пройдёт образовательная программа «Культура Китая», где зрители смогут познакомиться с традиционной китайской чайной церемонией, узнать особенности китайской каллиграфии в стиле «кайшу». Для самых юных посетителей пройдёт мастер-класс «Маленький реставратор». С концертом выступит Государственный ансамбль бального танца «Цвета радуги» и ансамбль русских народных инструментов «Серпантин».

В музее-усадьбе Асеевых подготовили интерактивную программу: мастер-класс «Арт-балкон», концерт камерной музыки, электротеатр «Старый Дубъ» и ретроэкскурсия «PRO-усадьбу».

В Музее-заповеднике С. В. Рахманинова 20 мая состоится «Сиреневая ночь в Ивановке». Посетителям представят новые экспозиции, выставки и вернисажи, расположенные прямо в тенистых аллеях усадебного парка. Будут организованы экскурсии. Гости смогут принять участие в акции «Посади свой цветок в Ивановке». Концертная программа, где можно будет насладиться классической и эстрадно-танцевальной музыкой, выступлением фольклорных ансамблей, продлится до поздней ночи.

Специальные программы в рамках проведения акции «Ночь музеев» также пройдут в муниципальных музеях региона. Для посетителей музейного историко-просветительного образовательного комплекса Котовска приготовили интерактивно-познавательную программу «Уроки в старорусской школе», тематическую экскурсию по залам музея «Город в лицах», выставку работ декоративно-прикладного творчества семьи Козадаевых «И мастерство, и вдохновенье….». Участники акции также смогут посетить литературно-музыкальную гостиную «Сиреневая весна» к 150-летию со дня рождения композитора Сергея Рахманинова.

В Литературно-музыкальном музее Мичуринска стартует новый проект, направленный на поддержку и развитие творческих начинаний в области литературы - с 18 по 20 мая там пройдет I Литературный фестиваль «Вдохновение». В программе фестиваля – тематические выставки, мастер-классы, творческие встречи с мичуринскими поэтами, концерты, литературный квиз. Гости и участники познакомятся с авторской поэзией, узнают секреты поэтического мастерства и ораторского искусства, а также смогут поделиться своим творчеством и проверить знания в области литературы. На творческих площадках в Литературно-музыкальном музее прозвучат инструментальные композиции и романсы на слова известных русских поэтов, выступят музыкальные и хореографические коллективы из Мичуринска, Тамбова, Липецка.

В Кирсановском краеведческом музее на выставке, посвященной 100-летию музея, посетители смогут увидеть самые первые музейные предметы, которые ранее не были представлены в экспозициях, а также фильм, посвященный истории музея. Для детей подготовили мастер-класс «По следам динозавров».

- Подробные программы проведения акции размещены на сайтах тамбовских музеев, - сообщает пресс-служба регионального правительства.