Экс-заместителя главы администрации Тамбова Дмитрия Алехина приговорили к 4 годам колонии и полумиллионному штрафу

Дмитрий Алехин отправится в колонию Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Октябрьском суде Тамбова вынесли приговор бывшему первому заместителю главы администрации Тамбова Дмитрию Алехину. Экс-чиновника признали виновным во взяточничестве. Уголовное дело в отношении него возбудили по ст. 290 УК РФ и ст. 291.2 УК РФ).

На следствии и в суде установили, что в период проведения осенью 2018 года Международной Покровской ярмарки Алехин при посредничестве председателя комитета потребительского рынка товаров и услуг городской администрации Оксаны Ларкиной неоднократно получал от представителей коммерческих структур взятки от 2 до 100 тысяч рублей. Деньги ему передавали за возможность участвовать в ярмарке, хотя это было бесплатно, либо за предоставление наиболее выгодных условий торговли. Следствию удалось доказать незаконное получение бывшим чиновником больше 400 тысяч рублей. Преступление выявили оперативными сотрудниками региональных управлений МВД и ФСБ России.

- В ходе следствия фигурант был временно отстранен от занимаемой должности, а позже уволен из городской администрации, - сообщает СУ СКР по региону. - Уголовное дело в отношении посредника во взяточничестве, заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве, уже рассмотрено в суде с вынесением обвинительного приговора.

Как рассказали в прокуратуре Тамбовской области, подсудимый свою вину не признал, тем не менее Дмитрия Алехина приговорили к 4 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тысяч рублей в доход государства.