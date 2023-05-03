Тамбовчане смогут проголосовать за проекты преображения территории на ул. Советской/Лермонтовской, 57/11

Проекты участников конкурса разместили на сайте мэрии Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

В Тамбове закончился конкурс на лучший проект благоустройства территории на перекрёстке улиц Советской и Лермонтовской, который объявили в городе в конце марта. Напомним, в этом году по программе «Наследие Тамбовщины» планируют отремонтировать фасад дома Л.Д. Ростовцевой-Скалон на ул. Лермонтовской, 57 где, как предполагалось бывал композитор Сергей Рахманинов. На прилегающей к нему территории располагается полуразрушенный дом и флигель, а на улицу Советскую выходит старинная ограда, которую градозащитники хотели бы сохранить. Предварительное решение о судьбу этой территории принимали на заседании градостроительного совета. Входящие в его состав специалисты сошлись во мнении, что в этом месте можно сделать благоустроенную зону отдыха. По замыслу, при разработке проекта планировалось сохранить ограду и фасадную часть дома, которую предполагалось использовать в качестве входной группы. Выбрать лучшую идею решили на конкурсе, к участию в котором приглашались как физические лица, так и коллективы, которые работают в сфере градостроительства и архитектуры. Особого ажиотажа среди специалистов конкурс не вызвал, но, как рассказали в городском управлении архитектуры, 8 проектов на рассмотрение комиссии поступили. Работы принимались до 1 мая.

- Конкурсанты предлагают различные варианты благоустройства: от тематического парка, посвященного одному из брендов Тамбова, до встраивания нового пространства в контекст существующей исторической застройки. Работы поступают и от частных лиц, и от коллективов проектных организаций, - рассказали в управлении.

Ознакомиться и проголосовать за лучший эскиз благоустройства территории, начиная со 2 мая, смогут все горожане. Со вторника проекты размещены на официальном сайте мэрии Тамбова. Мнения жителей принимают до 5 мая. Ознакомиться с проектами можно по ссылке: http://city.tambov.gov.ru/provedenie-otkrytogo-konkursa-na-razrabotku-ehskiznogo-proekta-obshchestvennogo-prostranstva-territorii-v-raione-ul-sovetskoi-lermontovskoi-57-11

- Выбор горожан будет учтён при определении победителя конкурсной комиссией, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова. - Напомним, в ее составе почетный архитектор России Вячеслав Василенко, краеведы Марина Климкова и Олег Карнаухов, главные архитекторы области и города Александр Филатов и Яна Ломко, председатель регионального отделения «Союза художников России» Владимир Соловьев и другие.

По условиям конкурса, комиссия оценит оригинальность проекта, техническую возможность его реализации, доступность пространства для инвалидов и ещё по ряду критериев. Победителя конкурса объявят 12 мая, а церемонию награждения собираются провести не позднее 19 мая. В конкурсе предусмотрен приз – автор лучшего проекта получит премию в 100 тысяч рублей.