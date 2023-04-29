В Тамбове закончили работы по сооружению временной плотины на Цне

На ремонт плотины выделены 323 миллиона рублей Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

29 апреля в Тамбове на реке Цна завершили работы по сооружению временной перемычки. Уровень воды в реке восстановлен. Как и планировалось, плотина построена до майских праздников.

Предварительно участок реки, где велись работы, обследовали водолазы. На дно уложили новые плиты, а на них - специально закупленные бетонные блоки. Всего установили чуть более 200 новых блоков в три ряда. Конструкцию укрепили мешками с глиной. Перемычка уложена так, чтобы создать подпор по течению реки выше. Как отмечают специалисты, гидрология реки очень сложная, поэтому параллельно продолжаются работы и на других гидроузлах, чтобы восстановить водность полностью.

- Результаты проведенных работ мы увидим через 4-5 дней, когда вернется прежний уровень воды. По сравнению с прошлым годом вода в реке снизилась на два метра. Река скоро наполнится, а значит дачники смогут осуществлять полив, все желающие отдыхать у реки и любоваться Цной, - рассказала директор Цнинской шлюзованной системы Надежда Петрова.

Напомним, что в этом году произошло снижение уровня воды в реке и канале Цны в Тамбове. Проблема связана с двумя факторами: природным и техническим. Так, во время обильного таяния снега вода не впитывалась в почву из-за ее глубокого промерзания, а мощными ручьями ушла в низины, вызвав подтопление территорий. В результате подземные воды и донные родники были лишены подпитки: водность рек, прудов и озер в Тамбовской области после весеннего половодья резко снизилась. Понижение водности грозило серьезным ущербом.

Кроме того, из-за подмывания грунта плотину признали аварийной и запретили ее дальнейшую эксплуатацию. Плотину частично демонтировали, что привело к падению уровня воды в реке.

- В настоящее время подготовлен проект капитального ремонт плотины. На проведение работ из федерального бюджета выделено 323 миллиона рублей, - сообщает пресс-служба правительства Тамбовской области. - Работы на плотине начнут в ближайший месяц и завершат к ноябрю 2025 года.

Отметим, что из-за особенностей рыбоохранного законодательства проводить какие-либо работы на реке Цна нельзя было до 10 июня. Во время внеочередного выездного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций администрации города Тамбова рекомендовали провести внеочередное заседание муниципальной комиссии по ЧС и ввести на территории города в границах канала реки Цны и прилегающей территории режим чрезвычайной ситуации. Тогда работы стали возможны, и теперь они завершены.