Чем красят деньги и отбеливают бумагу: тамбовским и воронежским журналистам и блогерам показали, как работает АО «Пигмент»

фото Татьяны Чернышевой

Воронежские и тамбовские журналисты побывали на одном из ведущих предприятий химической отрасли страны – АО «Пигмент». Необычная экскурсия по цехам и лабораториям производства состоялась в рамках проекта «Бизнес-inside», в рамках которого представители СМИ и блогеры будут посещать ведущие предприятия Черноземья.

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- Цель этого проекта – помочь жителям нашей страны узнать своих героев, крупных производителей, которые являются лидерами рынка, развиваются, имеют свою богатую историю, - говорит управляющий Тамбовским отделением Сбербанка Алексей Зезюлин. - Такой компанией, нашим партнером на протяжении вот уже больше 20 лет является АО «Пигмент». Сейчас мы вместе реализуем проекты по внедрению на предприятии цифровых технологий, которые активно используются в процессах обучения персонала.

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Уроки виртуальной реальности на АО «Пигмент» проводятся для сотрудников с использованием современного VR-тренажера. Такие занятия позволяют получить навыки безопасной работы, вырабатывают порядок действий при возникновении нештатных ситуаций, проверить полученные знания. Во время посещения производства примерить виртуальные очки и «погрузиться» в профессию смогли и журналисты.

Генеральный директор АО«Пигмент» Андрей Утробин представил линии по производству очень востребованных в различных отраслях производства акриловых эмульсий.

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- Наше предприятие, единственное в России и СНГ, производит органические пигменты, оптические отбеливатели, сульфаминовую кислоту, - говорит Андрей Утробин. - Всего свыше 350 наименований высококачественной продукции.

Необыкновенный спрос на продукцию «Пигмента» позволил открыть в прошлом году новую линию по производству акриловых эмульсий. Производственный процесс автоматизирован, за соблюдением пропорций ингредиентов и происходящими в цехе процессами оператор наблюдает с помощью камер и компьютера, куда выводится вся информация. В лабораториях «Пигмента» тоже много специализированной техники, но здесь главными являются сотрудники, которые не прекращают работу над улучшением качества своей продукции – меняют и совершенствуют традиционные формулы, улучшая в итоге конечный продукт.

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- Весь пластик, полимеры, которые имеют какой-либо цвет благодаря нашим пигментами, - рассказывает руководитель лаборатории пигментов и красителей Центральной лаборатории АО «Пигмент» Маргарита Жильникова.

Один иззаказов – пигмент, используемый при печати денежных знаков. Его, как оказалось в нашей стране производят на тамбовском «Пигменте». Двухтысячная купюра, например, это несколько оттенков голубого и синего, пятитысячная – смесь красного и желтого пигментов.

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Кроме того, на предприятии делают оптические отбеливатели, которые используют при производстве бумаги и стирального порошка.

- Работа у нас очень увлекательная и интересная, - продолжает Маргарита. – Ну а вы, когда будете играть с детишками в какие-то пластиковые игрушки, использовать гуаши, карандаши, пластилин, вспоминайте про «Пигмент», потому что все это, в том числе, сделано с использованием нашей продукции.

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В дальнейших планах «Пигмента» - внедрение новых технологий и активное применение в работе не только финансовых продуктов, но и сервисов экосистемы Сбера.

- Мы ценим многолетнее партнерское сотрудничество и намерены дальше развивать наши отношения для реализация новых проектов, - говорит Андрей Утробин.

Татьяна ЧЕРНЫШЕВА