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Общество5 апреля 2023 8:08

«Рад, что могу помочь руками»: как Тамбовский хлебокомбинат начал выпускать беспилотники

На Тамбовском хлебокомбинате показали, как начали делать беспилотники
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Для производства дронов предприятие купило 3D-принтер

Для производства дронов предприятие купило 3D-принтер

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» - предприятие с почти столетней историей – сейчас активно осваивает выпуск совсем нетрадиционной для себя продукции. Наряду с ароматным хлебом и пышными батонами здесь начали делать квадрокоптеры для нужд СВО.

- Потребность подсказали сами военнослужащие, с которыми мы достаточно давно поддерживаем контакты, периодически собираем и отправляем им помощь – продукты, одежду, - рассказывает заместитель генерального директора по связям с общественностью Валерий Ляшенко. – Получив несколько партий, ребята признались, что «гуманитарки» им достаточно, зато есть необходимость в оборудовании: квадрокоптерах и радиостанциях.

На предприятии это пожелание учли, нашли поставщиков и начали закупать дроны, но их стоимость оказалась довольно высокой.

А учитывая, что в зоне СВО такие устройства являются «расходным» материалом, то есть могут не вернуться на базу и попросту пропасть, траты на них могли быть огромными.

Часто дроны не возвращаются назад

Часто дроны не возвращаются назад

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тогда на производстве, где, кстати, для изготовления хлеба используют полностью автоматизированные линии, а значит, имеют и специалистов, которые обслуживают сложное оборудование, задумались над тем, чтобы собирать дроны своими силами.

Линия полностью автоматизирована

Линия полностью автоматизирована

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На предприятии подсчитали, что если приобрести запчасти и самим собирать беспилотники, это уменьшит их стоимость примерно в 5 раз. В итоге, корпусную часть дронов стали делать на специально приобретенном для этих целей 3D-принтере, а микросхемы и двигатели – закупают. Несколько пилотных образцов, собранных на хлебокомбинате, показали военнослужащим, и, после их корректировок, приступили к массовому выпуску беспилотников, которые могут подниматься на высоту до 1,5 километров, охватывают радиус в 2 километра, оснащены камерой и могут брать на «борт» груз в пределах 700 граммов. А благодаря тому, что в «Бекасе», как назвали тамбовскую «птичку», практически не используются цифровые технологии, обнаружить и сбить его практически невозможно.

Такая "птичка" практически неуязвима для "дронобоев"

Такая "птичка" практически неуязвима для "дронобоев"

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Таких аппаратов на хлебокомбинате могут выпускать до 200 в месяц, а первые комплекты, в которые входят 5 летательных аппаратов, очки для управления, аккумуляторы, упакованные в специально разработанные на хлебокомбинате рюкзаки (их, кстати, бесплатно шьют на предприятии в Котовске и Мичуринске), которые легко и удобно носить на спине, уже отправились в зону СВО.

На входе в цех - мотивация!

На входе в цех - мотивация!

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Специалисты хлебокомбината смогут собрать до 200 аппаратов в месяц

Специалисты хлебокомбината смогут собрать до 200 аппаратов в месяц

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Собирают беспилотники силами специалистов Тамбовского хлебокомбината, которые совмещают эту работу с основной деятельностью. Ведь производство хлеба на предприятии ведётся в обычном режиме на шести автоматических линиях, две из которых изготовлены на Шебекинском машиностроительном заводе из Белгородской области. Не смотря на постоянные обстрелы, сотрудники этого предприятия не прекращают работу и обеспечивают тамбовское производство необходимыми запчастями и механизмами.

Выпуск традиционной продукции тоже идет своим чередом

Выпуск традиционной продукции тоже идет своим чередом

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Конечно, мы получаем огромное удовлетворение от своей работы, - говорит слесарь цеха по сборке беспилотников Александр Арзамасцев. – У меня дед погиб в первые же дни Великой Отечественной, а бабушка всю войну вязала носки, варежки и отправляла все это на фронт…Очень хочется поддержать наших ребят, по возрасту я для службы не подхожу, но рад, что могу помочь «руками».

Для слесаря со стажем Александра Арзамасцева собрать дрон оказалось очень просто

Для слесаря со стажем Александра Арзамасцева собрать дрон оказалось очень просто

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Привлекли к производству дронов и студентов тамбовских колледжей - ребята охотно откликнулись на инициативу хлебопеков и наравне с опытными мастерами занимаются этой работой. В образовательных учреждениях, где учатся ребята, проведенное за изготовлением квадрокоптеров часы им засчитывают как практику.

Собирать дроны помогают студенты

Собирать дроны помогают студенты

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Моя будущая профессия – оператор беспилотных авиационных систем, - рассказывает третьекурсник колледжа техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева Александр Болотов. – О проекте, который развернули на хлебокомбинате, рассказали наши преподаватели, и, конечно, меня, и многих моих однокурсников, которые планируют получить профессию, связанную с работой дронов, очень заинтересовала возможность в нем поучаствовать.

Александр Болотов - будущий оператор беспилотника

Александр Болотов - будущий оператор беспилотника

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кстати, производством дронов на ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» уже заинтересовались службы, которые постоянно используют их в своей работе, поэтому не исключено, что этот проект получит новое развитие.

Детали корпуса печатают на принтере

Детали корпуса печатают на принтере

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Принтер

Принтер

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Рюкзак тоже сконструировали на предприятии специально под дроны

Рюкзак тоже сконструировали на предприятии специально под дроны

Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

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