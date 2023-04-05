«Рад, что могу помочь руками»: как Тамбовский хлебокомбинат начал выпускать беспилотники

Для производства дронов предприятие купило 3D-принтер Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» - предприятие с почти столетней историей – сейчас активно осваивает выпуск совсем нетрадиционной для себя продукции. Наряду с ароматным хлебом и пышными батонами здесь начали делать квадрокоптеры для нужд СВО.

- Потребность подсказали сами военнослужащие, с которыми мы достаточно давно поддерживаем контакты, периодически собираем и отправляем им помощь – продукты, одежду, - рассказывает заместитель генерального директора по связям с общественностью Валерий Ляшенко. – Получив несколько партий, ребята признались, что «гуманитарки» им достаточно, зато есть необходимость в оборудовании: квадрокоптерах и радиостанциях.

На предприятии это пожелание учли, нашли поставщиков и начали закупать дроны, но их стоимость оказалась довольно высокой.

А учитывая, что в зоне СВО такие устройства являются «расходным» материалом, то есть могут не вернуться на базу и попросту пропасть, траты на них могли быть огромными.

Часто дроны не возвращаются назад Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Тогда на производстве, где, кстати, для изготовления хлеба используют полностью автоматизированные линии, а значит, имеют и специалистов, которые обслуживают сложное оборудование, задумались над тем, чтобы собирать дроны своими силами.

Линия полностью автоматизирована Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

На предприятии подсчитали, что если приобрести запчасти и самим собирать беспилотники, это уменьшит их стоимость примерно в 5 раз. В итоге, корпусную часть дронов стали делать на специально приобретенном для этих целей 3D-принтере, а микросхемы и двигатели – закупают. Несколько пилотных образцов, собранных на хлебокомбинате, показали военнослужащим, и, после их корректировок, приступили к массовому выпуску беспилотников, которые могут подниматься на высоту до 1,5 километров, охватывают радиус в 2 километра, оснащены камерой и могут брать на «борт» груз в пределах 700 граммов. А благодаря тому, что в «Бекасе», как назвали тамбовскую «птичку», практически не используются цифровые технологии, обнаружить и сбить его практически невозможно.

Такая "птичка" практически неуязвима для "дронобоев" Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Таких аппаратов на хлебокомбинате могут выпускать до 200 в месяц, а первые комплекты, в которые входят 5 летательных аппаратов, очки для управления, аккумуляторы, упакованные в специально разработанные на хлебокомбинате рюкзаки (их, кстати, бесплатно шьют на предприятии в Котовске и Мичуринске), которые легко и удобно носить на спине, уже отправились в зону СВО.

На входе в цех - мотивация! Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Специалисты хлебокомбината смогут собрать до 200 аппаратов в месяц Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Собирают беспилотники силами специалистов Тамбовского хлебокомбината, которые совмещают эту работу с основной деятельностью. Ведь производство хлеба на предприятии ведётся в обычном режиме на шести автоматических линиях, две из которых изготовлены на Шебекинском машиностроительном заводе из Белгородской области. Не смотря на постоянные обстрелы, сотрудники этого предприятия не прекращают работу и обеспечивают тамбовское производство необходимыми запчастями и механизмами.

Выпуск традиционной продукции тоже идет своим чередом Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Конечно, мы получаем огромное удовлетворение от своей работы, - говорит слесарь цеха по сборке беспилотников Александр Арзамасцев. – У меня дед погиб в первые же дни Великой Отечественной, а бабушка всю войну вязала носки, варежки и отправляла все это на фронт…Очень хочется поддержать наших ребят, по возрасту я для службы не подхожу, но рад, что могу помочь «руками».

Для слесаря со стажем Александра Арзамасцева собрать дрон оказалось очень просто Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Привлекли к производству дронов и студентов тамбовских колледжей - ребята охотно откликнулись на инициативу хлебопеков и наравне с опытными мастерами занимаются этой работой. В образовательных учреждениях, где учатся ребята, проведенное за изготовлением квадрокоптеров часы им засчитывают как практику.

Собирать дроны помогают студенты Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

- Моя будущая профессия – оператор беспилотных авиационных систем, - рассказывает третьекурсник колледжа техники и технологии наземного транспорта им. М.С. Солнцева Александр Болотов. – О проекте, который развернули на хлебокомбинате, рассказали наши преподаватели, и, конечно, меня, и многих моих однокурсников, которые планируют получить профессию, связанную с работой дронов, очень заинтересовала возможность в нем поучаствовать.

Александр Болотов - будущий оператор беспилотника Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Кстати, производством дронов на ОАО «Тамбовский хлебокомбинат» уже заинтересовались службы, которые постоянно используют их в своей работе, поэтому не исключено, что этот проект получит новое развитие.

Детали корпуса печатают на принтере Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Принтер Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА