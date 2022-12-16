На Тамбовщину пришёл свиной грипп

Медики столкнулись с более тяжелым течением простудных болезней Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области на этой неделе резко выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. По данным санитарных врачей число заразившихся за этот период подскочило почти на 25%. Показатель заболеваемости в среднем по области составил 117, 3 на 10 тысяч населения, за помощью к медикам обратились почти 12 тысяч человек, причём больше половины из них (59%) - дети. Повышены среднеобластные показатели в Тамбове (212,8 на 10 тыс. населения), Рассказово, Мичуринске и Инжавинском районе.

- 88 из обратившихся к врачам пациентов заболели гриппом, в 36 случаях болезнь диагностировали у детей, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора. – Всего же с начала ноября зарегистрировано 147 заболевших гриппом, в том числе 76 детей (52%). У 143 диагностировали грипп типа А(H1N1) свиной, у 4 человек – грипп типа В.

Выросла из-за роста заболеваемости нагрузка на поликлиники, в которые горожане вынуждены дозваниваться часами. Так, например, поликлиника № 5 Тамбова ежедневно обслуживают около двухсот вызовов на дом, кроме того на приём в доврачебный кабинет каждый день обращаются по 30-50 человек с признаками острой респираторной вирусной инфекции. Врачи говорят, что случаи новой коронавирусной инфекции — единичны. А одной из особенностей заболеваемости этого сезона стала высокая температура, которая может держаться до пяти-шести дней.

- У пациентов наблюдаются симптомы, характерные и для ОРВИ, и для гриппа, и для ковида. Это высокая температура, 38-39 градусов, головная боль, боль в горле, мышечная слабость, насморк. У всех пациентов берём мазки на новую коронавирусную инфекцию, врачи выезжают на дом с экспресс-тестами на ковид, в течение 20-30 минут при пациенте становится известен результат. В большинстве случаев тест на ковид — отрицательный, - говорит заведующая отделением профилактики поликлиники №5 Светлана Блинова. - Лечение подбирается индивидуально для каждого пациента. Как правило, с первого дня заболевания назначаются противовирусные препараты, при высокой температуре — жаропонижающие, если есть кашель, то назначаются противокашлевые средства или отхаркивающие. Рекомендуется принимать витамины С и Д3. Антибиотики назначаются по показаниям: если есть осложнения на фоне лечения или температура держится дольше 4-5 дней при приёме противовирусных препаратов, или если пациент поздно обратился за помощью, не в первый день заболевания, а на третий, четвёртый.

В своё время свиной грипп боялись, пожалуй, не меньше, чем коронавирус пару лет назад. Он также провоцирует серьёзные осложнения, в том числе пневмонию и заболевания сердца. По данным медиков, все заболевшие гриппом в Тамбовской области не были привиты против этой инфекции, за исключением одного человека, который страдает хроническим заболеванием, влияющим на выработку иммунитета. В основном люди подхватили болезнь в людных местах, или пообщавшись с носителем гриппа, то есть уже заболевшим человеком. Кстати, прививочная кампания против гриппа в области уже завершилась, за время её проведения медики вакцинировали больше 510 тысяч жителей области, в том числе 97 тысяч детей.

Из-за сложной обстановки по заболеваемости в области даже собрали заседание всё ещё существующего оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции при правительстве Тамбовской области. Помимо распространения свиного гриппа, медиков всё-таки беспокоит и ковид, которыми можно заболеть одновременно и с более тяжелыми последствиями.

- Учитывая рост числа заболевших ОРВИ среди детей в возрасте 7-14 лет, сотрудникам детских учреждений рекомендовано соблюдать ежедневный «фильтр» при их приёме в организованные коллективы, - говорит руководитель регионального управления Роспотребнадзора Татьяна Малова. – А если заболеваемость возникла - разобщать детские коллективы частично по классам и группам или полного. Такие меры должны действовать при отсутствии 20% и более детей по причине гриппа и ОРВИ.

В школах Тамбова пороги заболеваемости оказались выше этих показателей, поэтому с 17 декабря и пока до конца этой недели учеников перевели на дистанционное обучение. Занятия будут продолжаться, но а уже хорошо знакомой «удалёнке».

- Ограничение также вводится и в отношении режима работы учреждений дополнительно образования детей, - рассказали в пресс-службе администрации Тамбова.