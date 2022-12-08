Пасынка убитого замначальника управления автодорог Тамбовской области Виктора Вакульчика приговорили к 10 годам колонии

Убийцей высокопоставленного чиновника оказался его родственник Фото: СУ СК России по Тамбовской области

В Тамбове вынесли приговор 31-летнему пасынку заместителя начальника автомобильных дорог и транспорта Тамбовской области Виктора Вакульчика. Мужчину признали виновным в убийстве 56-летнего чиновника. Преступление произошло 14 февраля этого года. Утром Виктор Вакульчик вышел из своей квартиры в доме на ул. Астраханской, чтобы отправиться на работу. На лестничной клетке его поджидал убийца, который набросился на чиновника с ножом. Позже на теле Вакульчика насчитали не меньше 15 ударов в грудь, шею и плечо. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Вскоре под подозрение в совершении этого преступления попал пасынок Вакульчика. Момент, когда он выходил из подъезда дома отчима, совпадал с временем его убийства. После задержания мужчина признался в расправе над приемным отцом. Преступление он планировал – вооружился ножом и ждал, когда отчим выйдет в подъезд. У лестницы он оглушил жертву несколькими ударами кулаком по голове, а потом стал орудовать ножом.

На теле мужчины насчитали не меньше 15 ножевых ранений Фото: с сайта СУ СК России по Тамбовской области

Мотивом преступления, как выяснилось, стала обида на отчима, который незадолго до убийства высказывал явное недовольство положением дел на семейной фирме, возглавляемой пасынком, и обвинял его в неумелом руководстве, которое привело организацию к долгам.

Виктор Вакульчик критиковал пасынка за неумелое руководство фирмой

- Для определения психического состояния фигуранта в рамках следствия проведена стационарная комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза, которая не выявила у него психических расстройств, лишающих его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими, - сообщили в СУ СКР по Тамбовской области. - Приговором суда ему назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.