В Тамбове из родительского дома похитили 18-летнюю «невесту»

Похитители увезли свою жертву в Нижний Новгород Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Тамбовские следователи разбираются в обстоятельствах похищения 18-летней местной жительницы, которое произошло 18 ноября. В этот день в квартиру, где проживает девушка, ворвались трое знакомых семьи. Они напали на хозяйку, а ее дочь связали с помощью скотча, вынесли на улицу и, погрузив в легковой автомобиль, уехали. Придя в себя женщина сразу обратилась в полицию, где начали разыскивать похищенную девушку. Спустя несколько часов выяснилось, что машина, на которой увезли тамбовчанку, находится в Нижнем Новгороде. Туда из Тамбова направили следственно-оперативную группу, а спустя два дня после похищения украденная девушка сама пришла за помощью в полицию. Ей, как оказалось, удалось сбежать от обидчиков во время переезда с одной съемной квартиры на другую.

21 ноября задержали несостоявшегося 20-летнего жениха. Выяснилось, что совершить преступление ему помогали 48-летний отец и его 24-летний брат. По неофициальным данным похитители – представители небезызвестной в Тамбовской области курдской диаспоры с фамилией Шамоян. Влюбленный в девушку молодой человек ранее просил ее руки, но семья невесты ему отказала, в том числе якобы потому, что жених приходится девушке достаточно близким родственником – дядей. Не смирившийся с этим решением мужчина, дождался совершеннолетия возлюбленной и решил похитить ее, попросив о помощи своих родственников.

В СУ СКР по Тамбовской области по этому факту сейчас возбудили и расследуют уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ.

- По ходатайству следствия задержанного заключили под стражу, - сообщает СУ СКР по Тамбовской области. - Его отца и старшего брата объявили в федеральный розыск.

Похищенную тамбовчанку вернули домой к родителям, полицейские говорят, что девушка не пострадала.