Мичуринский «Тамбов» выиграл регулярный чемпионат НМХЛ

Фото со страницы МХК "Тамбов" в VK.

Вчера, 5 марта, в рамках регулярного чемпионата НМХЛ в Мичуринске единоличный лидер восточной конференции мичуринский «Тамбов» проводил повторный матч с новочебоксарским «Соколом». «Волчата» досрочно завоевали путевку в плей-офф, и все же поединок с чувашским клубом имел турнирное значение.

Лишь в случае победы наши парни железно финишировали первыми в регулярном чемпионате. А вот гипотетическая неудача вкупе с победой кирово-чепецкой «Олимпии» над «Протоном» могла переместить «Тамбов» на второе место.

Но подопечные Александра Трофимова не стали испытывать судьбу, хотя стали бы первыми даже в случае поражения, так как «Олимпия» оступилась. По разу «Сокол» огорчили – Алексей Долишня (9-я,1:0), Егор Верхорубов (22-я, 2:0), Иван Климкин (37-я, 3:0) и Расим Шакиров (53-я, 4:2). Итог – 4:2 в пользу мичуринского клуба, выигравшего «регулярку» в первом же сезоне после своего основания.

«Тамбов» набрал 65 очков, в ТОП-5 (с учетом клубов обеих конференций) вошли – «Олимпия», рыбинский «Полет», «Рязань-ВДВ» (по 62) и воронежская «ЭкоНива-Бобров» (60).

Что касается индивидуальных статистических показателей, в гонке снайперов наш Иван Климкин стал лучшим на «Востоке» (29 шайб) и поделил первое место (с учетом «Запада») с Филиппом Кнаубом из «Полета». В споре ассистентов у Шакирова 34 голевых передач. Это третий показатель на «Востоке» и шестой в лиге. Среди бомбардиров Шакиров (19+34) так же третий в конференции и шестой в лиге.

Теперь в первом раунде Кубка регионов «Тамбов» сыграет с восьмой командой «Востока» - «Липецком». Серия продлится до трех побед одной из команд. Матчи пройдут 11, 12 и 15 марта, а в случае необходимости – 16 и 18 марта. Первые две встречи состоятся на льду мичуринского «Темпа».