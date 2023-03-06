Плечом к плечу: как ЛДПР помогает стране победить

"Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить"

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий объявил о создании в России движения «Плечом к плечу». Призыв объединиться он адресовал не только всем оппозиционным партиям, но и неравнодушным патриотам страны. В этом движении не будет бюрократии или партсобраний, но каждый человек сможет внести свой вклад и приблизить Победу.

Партия уже поддерживает так называемые швейбаты во многих регионах страны: закупает ткани, швейные машинки, помогает с логистикой и даже отдала один из своих московских офисов под швейный цех.

А началось все с обращения идейной вдохновительницы проекта Элины Патыковой. Она - популярный блогер из Перми. С началом СВО записывает видеоуроки для всех, кто хочет помочь фронту, но не знает как.

- На самом деле, в России сейчас всего две партии, считает Леонид Слуцкий. - Победители - это и те, кто на фронте, и те миллионы россиян, кто словом и делом в своей ежедневной жизни помогают нам победить. Пораженцы уехали из России. Поэтому главная партия страны - это, конечно, победители. ЛДПР - партия русской победы. И мы готовы поддержать и объединить всех, кто по-настоящему переживает за страну и приближает нашу победу.

Неравнодушные жители делают все, чтобы приблизить победу

Тамбовчане самых разных возрастов и профессий сейчас тоже оказывают всю возможную помощь бойцам, находящимся в зоне спецоперации.

Пенсионерка Маргарита Жильцова из Токаревского района, которая раньше работала бригадиром швейного цеха, организовала пошив толстовок для военнослужащих. Женщина познакомилась с волонтерами местной группы «Za ПОБЕДУ» и поначалу собирала, а затем отправляла через нее гуманитарную помощь. С одной из партий груза послала сшитую своими руками толстовку - идею подхватили участники группы. Неравнодушные жители обеспечили мастериц флисом - и десятки теплых толстовок по мере готовности стали отправлять на фронт.

- Не могу оставаться безучастной, когда знаю, что должна быть полезной, - говорит Маргарита Жильцова.

Студенты котовского индустриального техникума освоили пошив маскировочных костюмов и постельного белья для участников специальной военной операции. Импровизированное ателье организовали на базе местного кружка рукоделия. Ребята - будущие электрики и бухгалтеры - прошли экспресс-обучение кройке и шитью. Теперь они занимаются пошивом необходимых для бойцов вещей. Благодаря им в зону спецоперации отправили уже сотни комплектов изделий.

Местный клуб «Кружевницы», объединяющий 20 увлеченных вязанием женщин от 45 до 87 лет, тоже не остался в стороне. Его участницы связали для мобилизованных десятки пар носков, которые согреют бойцов и передадут им частичку домашнего тепла.

На юге Тамбова оборудовали специальное помещение, чтобы создавать маскировочные сети для укрытия позиций, окопов и техники в зоне СВО. Основу для сетей покупают на средства благотворителей, ткань и ленты приносят неравнодушные тамбовчане. Технология изготовления доступна даже человеку, который никогда не занимался шитьем или вязанием.

- Я работала учителем биологии в Кадетском корпусе. Решила плести маскировочные сети, потому что услышала, что можно делом помочь нашим ребятам, - говорит тамбовчанка Валентина Панкратова.

Помимо сеток в импровизированной мастерской также занимаются созданием теплых флисовых кофт и тактических пятиточечников.

Добровольцы, которые сейчас работают в разных городах и районах области, сами искали пути для реализации идей помощи военным. Благодаря своему энтузиазму они наладили и выпуск нужных для армии изделий, и их отправку. Но признаются: координация процесса, которую предлагает ЛДПР, поможет им в работе и наверняка привлечет к движению новых участников.

Эту же позицию поддерживает координатор Тамбовского регионального отделения партии Олег Морозов.

- Начинание очень нужное и важное, потому что это помощь бойцам - то, что сейчас необходимо. Масксети, маскхалаты, форма, которые сейчас шьют, - без них воевать можно, но очень плохо и тяжело. И конечно, помощь быть должна. Самое главное, мы сейчас наблюдаем, что желание помочь и реальные дела исходят именно от общественности, - говорит Олег Винарьевич. - Это демонстрация того, что общество широко поддерживает своих воинов, борется с фашизмом, который сейчас присутствует на территории Украины. Таким образом мы защищаем нашу страну. Создание швейбатов у нас пока в планах. Но и сейчас активисты регионального отделения партии активно участвуют в проектах помощи участникам СВО. Например, налажено сотрудничество с госпиталем ветеранов войн, куда привозят раненых. Силами наших волонтеров в лечебном учреждении, где давно не делали ремонт, были покрашены стены, уложен новый линолеум. Помогаем одеждой, которой у раненых ребят, находящихся на лечении, просто нет. Передаем им соки, чай и другие продукты, чтобы разнообразить их больничный рацион. За сотрудничество с госпиталем отделение получило грамоту от руководства лечебного учреждения и бойцов. Наши активисты делают из газовых баллонов печки для фронта, а также оказывают юридическую помощь мобилизованным и их семьям, которые не всегда знают о положенных им мерах поддержки.

Тамбовчане не остались в стороне от общего дела

Фото Родиона Севастьянова