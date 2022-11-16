Липчанин, устроивший смертельное ДТП с микроавтобусом в Тамбовской области, получил 2,5 года колонии-поселения

Водитель легковушки должен был уступить дорогу микроавтобусу Фото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области

В суде Петровского района вынесли приговор 39-летнему жителю Липецка, который 16 августа 2021 года устроил страшную аварию на трассе в нашем регионе. Авария произошла на перекрёстке трассы «Тамбов-Орел» и второстепенной дороги между сёлами Петровское и Тыновка в 23 часа 45 минут. Житель Липецка на своём «Ауди А7» выезжал на главную дорогу и не дал проехать микроавтобусу «Мерседес-Бенц», за рулём которого был 50-летний житель Орловской области. Микроавтобус транзитом перевозил через наш регион рабочих из Липецкой и Орловской областей. В общей сложности в салоне автобуса, помимо водителя, находились 5 человек. В иномарке в качестве пассажирки была 30-летняя женщина. После бокового столкновения легковушка и микроавтобус вылетели в кювет и опрокинулись. На месте ДТП погиб 30-летний пассажир «Мерседес», ещё пять пассажиров автобуса получили травмы. Пострадали также оба водителя и находившаяся в иномарке женщина. Всех их госпитализировали в Мичуринскую ЦРБ, состояние четырёх пациентов медики тогда оценили как тяжёлое - их поместили в реанимацию. Ещё четверо получили травмы лёгкой степени тяжести ( в основном ушибы) и прошли лечение в травматологическом отделении.

Сразу после аварии полицейские возбудили в отношении липчанина уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Разбирательство по этому делу продолжалось больше года. По закону за такое преступление мужчине грозило до 4-х лет принудительных работ либо до 5 лет колонии. В суде его вину посчитали доказанной.

- Виновника аварии с погибшим и большим числом пострадавших приговорили к 2,5 годам лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии-поселении, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области. – Кроме того в течение двух лет ему нельзя заниматься работой, связанной с вождением автомобиля.

Родным погибшего пассажира микроавтобуса липчанин обязан будет выплатить моральную компенсацию. Ещё в процессе рассмотрения уголовного дела они заявили гражданский иск с таким требованием и в суде его удовлетворили. Возмещение составит 1,5 миллиона рублей.