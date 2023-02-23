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Происшествия23 февраля 2023 9:30

С начала 2023-го тамбовчане перевели мошенникам 16 миллионов рублей

Жертвами аферистов стали больше 300 жителей области
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
За неполных два месяца жители области потеряли 16 миллионов рублей

За неполных два месяца жители области потеряли 16 миллионов рублей

Фото: УМВД России по Тамбовской области

Жители Тамбовской области продолжают попадаться на уловки аферистов и теряют свои деньги. По данным полицейских, за два неполных месяца этого года в нашем регионе произошло 241 мошенничество и 68 краж, которые совершили дистанционно – с помощью телефона или интернета. Обманутыми оказались больше 300 человек, которые перечислили преступникам, в общей сложности, больше 16 миллионов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год жертвами аферистов стали больше 2 тысяч человек, а сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.

- Многие жители области понимают, что их хотят обмануть, поэтому просто прекращают разговор с незнакомцами и кладут телефонную трубку, после чего обращаются в полицию с заявлениями о попытке мошенничества, по всем таким обращениям ведётся работа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Но число обманутых, к сожалению, не уменьшается.

Основной мошеннической схемой, по словам сотрудников уголовного розыска регионального УМВД, продолжает оставаться так называемая «финансовая безопасность». Звонящие представляются работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают собеседникам, что на их сбережения покушаются преступники. Перепуганные владельцы счетов либо сообщают данные своих карт, которыми потом пользуются аферисты, либо переводят деньги на «безопасные» счета, с которых они, естественно, пропадают. Последний вариант часто сопровождается просьбами оформить кредит иногда на очень внушительные суммы. Полицейские не раз напоминали о том, что ни один работник банка никогда не будет интересоваться реквизитами чужой банковской карты, и тем более требовать переводить деньги на безопасные счета. Кроме того, никакими мессенджерами финансово-кредитные организации при работе со своими клиентами не пользуются. Прояснить ситуацию в этом случае можно, только лично позвонив в банк по номерам «горячей лини», указанной на карте. В полиции признают, что раскрываются такие преступления очень сложно – аферисты, как правило, находятся за пределами страны, звонки они совершают с использованием IP SIP телефонии, то есть через сеть интернет, с подменных номеров, часто совпадающих с реальными номерами банка или правохранителей.

Так, в одном из последних случаев мошенничества, тамбовчанину позвонил мужчина, который представился оперуполномоченным Московского отдела полиции и сообщил, что в банке произошла утечка персональных данных, и счёт мужчины, якобы, подвергается атакам аферистов. После этого владельцу денег позвонил уже лжесотрудник банка, который убедил его оформить кредит почти на миллион рублей, обналичить заемные, а также собственные средства (около 300 тысяч рублей) и перевести всю сумму на указанные аферистом счета. Аналогичным образом в начале февраля лишилась денег 44-летняя женщина, которая перечислила на 8 неизвестных е счетов взятые в кредит 2,8 миллиона рублей.

Также в последние недели активизировалась старая схема мошенничества, когда человеку сообщают, что его родственник попал в ДТП. Полицейские говорят, что в основном на эту уловку попадаются люди пожилого возраста. В этом году зарегистрировали уже больше 20 таких афер. Для того, чтобы помочь родным избежать уголовной ответственности за аварию, с пенсионеров требуют деньги, за которыми приезжают курьеры, которых «вербуют» в интернете. В этом году полицейские нашли уже 6 таких посыльных, большинство из которых оказались жителями соседних регионов. Один из последних задержанных – 27-летний мужчина – забрал деньги у четырёх жительниц областного центра и лишил их 900 тысяч рублей. Процент от этой суммы «сотрудник» оставлял себе, а остальное перечислял мошенникам. Сейчас полицейские выясняют, на кого работал мужчина, и куда делись деньги пенсионерок.

Помимо этих, старых, но всё ещё рабочих схем, остаются актуальными мошенничества при купле-продаже вещей и оказании услуг на сайтах бесплатных объявлений, взломы аккаунтов в соцсетях с просьбами одолжить денег и обман при попытке получить дохода через игру на различных биржах. Так что тамбовчан просят быть менее доверчивыми и перепроверять информацию, прежде чем выполнять указания неизвестных им людей о переводе денег.

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