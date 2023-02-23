С начала 2023-го тамбовчане перевели мошенникам 16 миллионов рублей

За неполных два месяца жители области потеряли 16 миллионов рублей Фото: УМВД России по Тамбовской области

Жители Тамбовской области продолжают попадаться на уловки аферистов и теряют свои деньги. По данным полицейских, за два неполных месяца этого года в нашем регионе произошло 241 мошенничество и 68 краж, которые совершили дистанционно – с помощью телефона или интернета. Обманутыми оказались больше 300 человек, которые перечислили преступникам, в общей сложности, больше 16 миллионов рублей. Для сравнения, за весь прошлый год жертвами аферистов стали больше 2 тысяч человек, а сумма ущерба превысила 100 миллионов рублей.

- Многие жители области понимают, что их хотят обмануть, поэтому просто прекращают разговор с незнакомцами и кладут телефонную трубку, после чего обращаются в полицию с заявлениями о попытке мошенничества, по всем таким обращениям ведётся работа, - говорят в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – Но число обманутых, к сожалению, не уменьшается.

Основной мошеннической схемой, по словам сотрудников уголовного розыска регионального УМВД, продолжает оставаться так называемая «финансовая безопасность». Звонящие представляются работниками банков или сотрудниками правоохранительных органов и рассказывают собеседникам, что на их сбережения покушаются преступники. Перепуганные владельцы счетов либо сообщают данные своих карт, которыми потом пользуются аферисты, либо переводят деньги на «безопасные» счета, с которых они, естественно, пропадают. Последний вариант часто сопровождается просьбами оформить кредит иногда на очень внушительные суммы. Полицейские не раз напоминали о том, что ни один работник банка никогда не будет интересоваться реквизитами чужой банковской карты, и тем более требовать переводить деньги на безопасные счета. Кроме того, никакими мессенджерами финансово-кредитные организации при работе со своими клиентами не пользуются. Прояснить ситуацию в этом случае можно, только лично позвонив в банк по номерам «горячей лини», указанной на карте. В полиции признают, что раскрываются такие преступления очень сложно – аферисты, как правило, находятся за пределами страны, звонки они совершают с использованием IP SIP телефонии, то есть через сеть интернет, с подменных номеров, часто совпадающих с реальными номерами банка или правохранителей.

Так, в одном из последних случаев мошенничества, тамбовчанину позвонил мужчина, который представился оперуполномоченным Московского отдела полиции и сообщил, что в банке произошла утечка персональных данных, и счёт мужчины, якобы, подвергается атакам аферистов. После этого владельцу денег позвонил уже лжесотрудник банка, который убедил его оформить кредит почти на миллион рублей, обналичить заемные, а также собственные средства (около 300 тысяч рублей) и перевести всю сумму на указанные аферистом счета. Аналогичным образом в начале февраля лишилась денег 44-летняя женщина, которая перечислила на 8 неизвестных е счетов взятые в кредит 2,8 миллиона рублей.

Также в последние недели активизировалась старая схема мошенничества, когда человеку сообщают, что его родственник попал в ДТП. Полицейские говорят, что в основном на эту уловку попадаются люди пожилого возраста. В этом году зарегистрировали уже больше 20 таких афер. Для того, чтобы помочь родным избежать уголовной ответственности за аварию, с пенсионеров требуют деньги, за которыми приезжают курьеры, которых «вербуют» в интернете. В этом году полицейские нашли уже 6 таких посыльных, большинство из которых оказались жителями соседних регионов. Один из последних задержанных – 27-летний мужчина – забрал деньги у четырёх жительниц областного центра и лишил их 900 тысяч рублей. Процент от этой суммы «сотрудник» оставлял себе, а остальное перечислял мошенникам. Сейчас полицейские выясняют, на кого работал мужчина, и куда делись деньги пенсионерок.

Помимо этих, старых, но всё ещё рабочих схем, остаются актуальными мошенничества при купле-продаже вещей и оказании услуг на сайтах бесплатных объявлений, взломы аккаунтов в соцсетях с просьбами одолжить денег и обман при попытке получить дохода через игру на различных биржах. Так что тамбовчан просят быть менее доверчивыми и перепроверять информацию, прежде чем выполнять указания неизвестных им людей о переводе денег.