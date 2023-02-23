В Тамбове из-за ремонта коллектора возникли проблемы в расположенной на Моршанском шоссе пятиэтажке

Люди винят в своих проблемах коммунальщиков

Жители дома №7 по Моршанскому шоссе опасаются, что из-за ремонтных работ на коллекторе, которые продолжаются с декабря прошлого года, их дом получил серьёзные повреждения и не исключают, что ему грозит разрушение. Напомним, с конца прошлого года специалисты водоканала меняют коллектор, расположенный на ул. Подвойского и построенный в 60-х годах прошлого века. Несколько недель назад жители прилегающих в месту ремонта домов жаловались на затопление своих подвалов и дворов сточными водами. На месте работ задействовали перекачивающую станцию, а подвалы людям пообещали привести в порядок. Но, как оказалось, неприятный запах, сырость в квартирах и неприглядные дворы – не полный список проблем, с которыми столкнулись местные жители. Недавно жильцы дома №7 обнаружили, что у них с трудом стали закрываться и отрываться входные двери, а также заедают замки в них.

- Осмотрели дверные коробки на всех пяти этажах, и оказалось, что все они деформированы, одна семья вообще не могла попасть домой, вернувшись после долгого отсутствия, а пенсионеры, которым может потребоваться, например, скорая, вообще оставляли дверь на ночь незапертой, опасаясь, что не смогут ни сами выйти, ни кого-то впустить, благо подъезд у нас закрывается, а мы все давно здесь живём и друг друга знаем, - рассказывают жильцы дома №7 по Моршанскому шоссе. – Всё это означает, что дом «поехал» и других причин, кроме как продолжающихся вот уже не один месяц ремонтных работ, для этого нет.

Действительно, границы «раскопок» для новых сетей проходит ровно по фасаду пятиэтажки, ещё в декабре здесь вырыли внушительный котлован, который спустя некоторое время начал заполняться стоками, от воздействия воды, по словам жильцов, фундамент треснул, что, по их мнению, привело к перекосу жилого дома. Как объяснили в РКС-Тамбов, коммуникации оказались расположены слишком близко к фундаменту, и выяснилось это только в процессе работ.

После жалоб жителей с ними встретились представители водоканала. Людям объяснили, что на участке возле их дома проходит сложный узел, где в коллектор сходится два потока. Из-за этого возникли некоторые сложности при проведении работ на сетях. Для того, чтобы оценить состояние дома, построенного в 1975 году, в здании планируют провести строительно-техническую экспертизу. Сделана она будет за счёт средств водоканала.

- Предварительная стоимость экспертизы – около 150 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе РКС-Тамбов. - Уже объявлен конкурс, после его проведения будет определена компания, которая проведет экспертизу. Специалистам предстоит ответить на ряд вопросов о состоянии дома, и тогда уже, получив официальное заключение, можно будет делать какие-то выводы.

Фото РКС-Тамбов