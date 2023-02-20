На реконструкцию тамбовской филармонии из облбюджета выделили почти полмиллиарда рублей

Достроить концертный зал планируют в 2023 году Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

На заседании комитета по бюджету, налогам и финансам Тамбовской областной Думы, которое состоялось на прошлой неделе, обсуждали вопрос финансирования, необходимого для достройки филармонии. Напомним, областные власти предполагали завершить их до конца 2023 года и пока от этих планов не отказываются. Реконструкция единственного в городе концертного зала стартовала ещё в 2012 году, то есть уже больше 10 лет. С самого начала работ заказчик, которым выступало управление культуры области, столкнулся с подрядчиком, который не выполнил свои обязательства по контракту и договор с ней расторгли. Спустя несколько лет, в 2017-м, на объект пришли рабочие другой строительной организации. Тогда тамбовчан заверили, что концертный зал отремонтируют к середине 2019 года. Но этого снова не произошло. Проект реконструкции, в котором уже во время выполнения работ обнаружили массу недочётов, отправили на доработку, а здание так и осталось недоделанным.

Вернулись к знаменитому тамбовскому долгострою уже в 2020 году, к этому времени специалисты подготовили новый проект и согласовали его в Госэкспертизе. Дважды – в июне и октябре 2020-го для завершения работы пытались найти подрядчика, объявляя электронные торги сначала на 824 миллиона рублей, а потом – на 706. Но желающих взяться за проблемный объект тогда так и не нашлось.

В октябре 2022 года в филармонии решили провести хотя бы часть работ и снова объявили тендер, стоимость которого составила всего 42 миллиона рублей. За работу прошлой осенью взялась столичная компания «Спецтеплострой», которая за эти деньги должна была поменять наружные сети канализации и водоснабжения, сделать заземление, отремонтировать балкон главного входа, цоколь, а также окна и витражи. Кроме того в её обязанности входило благоустройство фасада здания, прилегающей территории и монтаж архитектурного освещения.

Перед наступлением нового года тамбовчане действительно увидели сияющий огнями фасад недостроя, на котором установили 430 метров линейной подсветки, 450 светильников и прожекторов. Параллельно велись работы на сетях и входной группе.

Из-за задержки со строительством, которая произошла на первых этапах реконструкции филармонии годах регион лишился федерального софинансирования, предполагавшегося на достройку концертного зала, речь тогда шла о сумме в 300 миллионов рублей. Но в итоге «Тамбовконцерт» исключили из федеральной программы «Культура России», по которой предполагалось выделение средств, и денег регион не получил.

Сейчас, по данным областной администрации, на завершение работ в здании филармонии требуется уже в два раза больше денег, чем предполагалось потратить в 2020 году. Предполагаемая сумма работ достигает уже в нынешних ценах примерно 1, 5 миллиарда рублей. Областные власти признавали, что без финансовой поддержки федерального бюджета, реализовать достройку филармонии не получится, и намеревались добиваться денег из центра на эти цели. Однако сделать этого не получилось.

- Этот вопрос мы пытались решить с центром, но возможности федеральной адресной программы ограничены, поэтому предлагается в расходной части предусмотреть сумму 467,9 миллиона рублей на работы строительно-монтажные и встроенное оборудование, - пояснила и.о. заместителя главы области Любовь Третьякова. - Дополнительное оборудование для оснащения зала — это ещё расходы. Для его приобретения мы рассматриваем сейчас лизинговую схему.

Предполагается, что в целом на достройку концертного зала область потратит 570 миллионов рублей, ещё 501 миллион потребуется на приобретение звукового и светотехнического оборудования.

В случае, если проект всё-таки реализуют, тамбовчане получат обновленную филармонию, площадь которой вырастет с прежних 6089 до 8600 квадратных метров. Должна увеличиться вместимость и концертных залов: вместо одного их будет три. Кроме главного концертного зала здесь разместится малый зал на 300 мест и камерный — на 99 мест.