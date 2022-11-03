В Тамбовской области растет подростковая преступность и число коррупционеров

Число коррупционных преступлений выросло почти на 40% Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Прокуратура Тамбовской области, где ведётся статистика по всем видам совершённых в регионе преступлений, поделилась данными за 9 месяцев этого года и сравнила их с аналогичным периодом 2021-го. По данным правоохранителей, с января по сентябрь в нашем регионе зарегистрировали в общей сложности 10721 преступление, за те же месяцы 2021-го их совершили 10603. Рост оказался небольшим и составил всего 1,1%. Изменения произошли, скорее, по видам преступлений, среди некоторых из них наблюдается серьёзное увеличение. Так, в области всё чаще за руку стали ловить коррупционеров, если в прошлом году в регионе возбудили 145 уголовных дел по коррупционным статьям, то в этом – 202, рост составил 39,3%. В январе этого года силовики задержали вице-губернатора Владимира Громова. Теперь уже бывший чиновник обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями, пособничестве в мошенничестве и превышении должностных полномочий. Речь в деле идет о закупке товаров для детских садов, которые в дошкольные учреждения не поступили, а деньги за них выплатили.

В марте под стражей оказался главный городской дорожник Юрий Зарапин, который, по версии следствия, возглавляя МУП «Дирекция городских дорог», похитил около 5,5 миллионов бюджетных денег. С занимаемой должности его ещё во время следствия уволили, ущерб, который вменяют чиновнику, он возместил, но суд ему всё равно предстоит.

В сентябре задержали и отправили в сизо руководителя обздрава Марину Лапочкину, которую подозревают в оказании помощи сыну известного бизнесмена Кириллу Корневу. Якобы, при содействии чиновницы ему удалось уйти от ответственности за пьяное ДТП, в котором погиб человек. Это, дело, кстати, направили на пересмотр.

Судили в регионе и мелких взяточников из самых разных сфер, в том числе из медицины. Так, 28 октября в Котовском городском суде вынесли приговор хирургу местной больницы. Выяснилось, что врач согласился на предложение медсестры этого же лечебного учреждения оформить нескольким людям больничные, за получил вознаграждение в 35 100 рублей. что к нему обратилась медсестра, которая предложила за деньги оформить листки нетрудоспособности, на что он дал свое согласие. По решению суда хирурга на год отстранили от работы с больничными, обязали его заплатить штраф в 250 000 рублей и вернуть в пользу государства все незаконно полученные деньги – 35 100 рублей.

Кроме роста коррупционных, за 9 месяцев в области на 15,1 % выросло количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений. Здесь статистику «делают» в основном бытовые преступления, хотя были и очень резонансные – например, убийство в июне этого года «сахарного короля» Юрия Хохлова, которое совершил местный предприниматель во время его визита в Пичаевский район. На фоне роста серьёзных преступлений, на 1,8 % сократилось число преступлений средней тяжести и на 3,4 % небольшой тяжести.

Самыми распространёнными в регионе остаются так называемые преступления против собственности – кражи, мошенничеств и т. д. Их доля от общего числа совершённых в области преступлений составляет 55,4%, их раскрываемость немного сократилась - с 62,9 % до 60,9 %. Количество краж возросло на 12,3% (3205 против 2853). При этом на 43,4% увеличилось количество краж, совершенных из магазинов, на 74,4% краж цветмета, на 28,6% из дачных и садовых домиков, на 21,8% краж сотовых телефонов.

Растёт в регионе и число преступлений, которые совершили подростки либо при их соучастии. По итогам 9 месяцев увеличение составило 12,1%. Кстати, на прошлой неделе в региональном СУ СКР сообщили о завершении расследования жестокого убийства, который совершил 15-летний подросток. 16 августа этого года он познакомился на остановке с 42-летним мужчиной и, по приглашению старшего «друга» отправился к нему домой, чтобы вместе выпить. Там между новыми приятелями произошла ссора, во время которой подросток взял молоток и до смерти забил им взрослого мужчину. Утром его тело обнаружила женщина, у которой погибший арендовал жилье. Подозреваемого в этом преступлении вычислили и задержали. Уголовное дело в отношении него передают в суд. Выяснилось, что подросток состоял на профилактическом учёте. Предполагая, что произошедшее убийство – в том числе результат недосмотра со стороны специалистов органов профилактики, следователи возбудили уголовное дело по ст. «Халатность» и намерены дать оценку ещё и их действиям.