В Тамбовской области подвалы подготовят для укрытия людей в случае ЧП

В Тамбовской области есть 315 убежищ и укрытий для населения Фото: ГУ МЧС России по Тамбовской области

В Тамбовской области прошла выборочная проверка состояния защитных сооружений, расположенных на территории области. Там, где нашли недочёты, ситуацию поручили исправить.

По данным ГУ МЧС России на сегодняшний день в регионе располагаются 315 сооружений гражданской обороны, которые предназначены для укрытия жителей, из них в областном центре – 73 таких сооружения. Они располагаются на территории крупных предприятий, а также учреждений здравоохранения. В Тамбове одни из крупнейших защитных сооружений расположены на территории ОАО «Пигмент». Одно расположено на глубине 5,5 метров и одновременно может вместить до 600 человек, которые могут оставаться здесь в течение 3 суток. В укрытии помимо мест, где могут разместить людей, есть медпункт, пункт управления, фильтровентеляционная камера, помещение дизельной электростанции, пункт выдачи средств индивидуальной защиты и санузел. В мирное время убежище используется в качестве учебного класса. Всего же в четырёх 4 защитных сооружения, которыми располагает завод, могут укрыться 2400 человек.

При необходимости, в качестве укрытий в Тамбовской области собираются использовать и подвальные помещения многоквартирных жилых домов. По закону в случае опасности такие «заглубленные» сооружения вполне могут применяться в качестве защитных сооружений. В некоторых регионах страны управляющие компании тоже получили привести подвалы в порядок, а именно: убрать оттуда хлам и мусор, откачать воду, если она есть, обеспечить гидроизоляцию, уничтожить насекомых и грызунов, если они имеются, предотвратить доступ внутрь опять же грызунам, кошкам и собакам, обеспечить чистоту, обустроить освещение и вентиляцию, а также быть готовыми оперативно впустить в подвалы жителей домов.

Главы городов и районо пока получили указание проверить состояние подвалов в обслуживаемых домах. Что конкретно должны сделать обслуживающие организации и за чей счёт в региональном правительстве пока не уточняют.

- В муниципалитетах предстоит провести ревизию помещений многоквартирных жилых домов, принять меры по приведению их в готовность в качестве укрытия для населения и усилению защитных свойств, - говорят в пресс-службе областного правительства. - Напомним, сейчас на территории Тамбовской области действует режим повышенной готовности. Однако пока никаких решений, меняющих привычный образ жизни региона, вводить не планируется.