Прямая линия губернатора Тамбовской области прекратила работу

Прямая линия губернатора функционировала с середины 2015 года

В Тамбовской области прекратил работу сайт «Прямая линия с Максимом Егоровым», на котором жители области могли оставить свои вопросы и рассказать о наболевших проблемах. Сейчас на главной странице портала размещено объявление такого содержания: «Уважаемые посетители сайта! Информируем вас, что в 2023 году изменен механизм функционирования Прямой линии. Ответы на сообщения, поступившие на Прямую линию до 19 декабря 2022 года, доступны в разделе «Что сделано?».

Функция размещения и отправки сообщений при этом, больше нет. В сообщении говорится, что теперь обращения, поступающие от тамбовчан будут рассматриваться в соответствии с положениями Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». Жителям области напоминают, что помимо прямой линии у них есть ещё несколько способов связи с областными ведомствами и региональным руководством. Отправить жалобу люди могут через официальный сайт правительства Тамбовской области или на его электронную почту: post@post.tambov.gov.ru, написав обычное письмо по адресу 392017, г. Тамбов, ул. Интернациональная, д.14., через соцсети, кроме того обращения принимаются на портале Госуслуг. Закон о порядке рассмотрения обращений граждан предусматривает, что заявитель не может выступать анонимно (как это можно было сделать при обращении на прямую линию), кроме того, сроки рассмотрения поступивших вопросов составляют 30 дней, а при необходимости могут и удваиваться.

Напомним, сайт «Прямая линия» появился при губернаторе Олеге Бетине в 2009 году. Позже идею продолжил глава региона Александр Никитин. Его сервис начал работу 14 июля 2015 года. По замыслу чиновников, такой информационный ресурс должен был выстроить открытый и эффективный диалог жителей и власти. Тамбовчане достаточно быстро освоили новую площадку. Только за первые четыре года работы на прямую линию поступило около 20 тысяч обращений, жалоб и предложений.

Озвучивая свою проблему, тамбовчане могли рассчитывать на достаточно оперативные ответы за подписью глав муниципалитетов или профильных ведомств. Не всегда жителей области они устраивали, учитывая стилистику чиновничьего языка, часто не предусматривающую никакой конкретики, и признания в отсутствии денег для решения того или иного вопроса. Тем не менее, особенно настойчивые обращались для решения своих проблем много раз, и зачастую под таким напором дело сдвигалось с мёртвой точки. На сайте можно было опубликовать коллективное обращение, или, договорившись с другими «пострадавшими», заполнить портал массовыми сообщениями одной и той же тематики. Здесь заявители имели возможность оценить реакцию чиновников на своё обращение по пятибалльной шкале.

С годами популярность прямой линии росла. На сегодняшний день сообщения с 2015 до 2017 года помещены в архив. Новый счётчик обращений, соответственно, ведётся с 2018 года. С этого момента и до декабря 2022-го на портал от жителей Тамбовской области поступило 29 921 обращение, из которых сфере ЖКХ посвящён 13471 вопрос, проблемам соцзащиты – 2393 обращения, состоянию дорог – 1864, в рубрике «Общие» тамбовчане оставили 1700 сообщений, далее по популярности следуют вопросы образования (1448) и здравоохранения (1059). Кроме того за пять лет тамбовчане оставили на губернаторском сайте больше 4000 благодарностей. Самыми активными пользователями снова стали жители областного центра – 11317 обращений и Мичуринска – 1750.

Кстати, у руководителя наукограда Максима Харникова был аналог губернаторской прямой линии, только назывался ресурс «Открытый диалог с главой города Мичуринска Максимом Харниковым». Сейчас здесь размещено сообщение, дублирующее информацию с губернаторского сайта, с той лишь разницей, что в качестве альтернативного способа связи даются электронная почта и адрес городской мэрии.

В пресс-службе правительства Тамбовской области пообещали, что без возможности общения с чиновниками жителей региона всё-таки не оставят, только это будет некий новый формат.

- Разработка площадки, на которой будет осуществляться это общение, сейчас ведётся, - пояснили в пресс-службе.