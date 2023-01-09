На Тамбовщину пришел зимний паводок

В Рассказово пришлось откачивать воду и экстренно ремонтировать плотину

На прошлой неделе специалисты экстренных служб боролись с нетипичным для зимы явлением – паводком, хотя традиционно половодье в нашем регионе происходит весной, во время массового таяния снега. Но в этом году жители микрорайона города Рассказово и посёлка Лесохимучасток Мичуринского района столкнулись с этой природной аномалией в конце декабря-начале января.

Сначала тревогу забили в Рассказово, здесь с 28-29 декабря здесь стали фиксировать подъём воды в реке Арженка. Под ударом оказались жители улицы Шмоковская, участки которых начала заливать вода. Чтобы предотвратить затопление жилых домов у плотины бывшего Арженского суконного комбината, которая сейчас находится на капительном ремонте, возвели временную насыпь. Она помогла сдержать воду, которая поступает с прудов, которые расположены выше по течению реки. Тем не менее, уровень воды продолжил подниматься, и с 31 декабря воду начали откачивать с помощью спецтехники. Для удержания временной насыпи специалисты администрации города вместе с сотрудниками Тамбовского водного хозяйства провели экстренный ремонт и перекрытие донного клапана на плотине в районе пруда Семилетка в племзаводе «Арженка». Эти меры дали 4 дня, которые потребовались для того, чтобы развернуть сифонную систему на плотине АСК в Арженке. Специалисты перекинули из водоема через временную насыпь так называемый тройник и начали откачивать воду в объеме чуть большем, чем её поступало с верхних прудов. Общий диаметр труб для прокачки воды сифонами, по данным местной администрации, составил больше 2 метров. К экстренным работам также привлекли также 9 мотопомп различных организаций, расчёт пожарной машины Всероссийского добровольного пожарного общества села Саюкино, сотрудников местного предприятия, которые располагали промышленной помпой на базе трактора МТЗ.

- 4 января до 15 часов был критический момент. Сброс воды с прудов продолжался. Объём водного зеркала большой, и он продолжает «подтаскивать» то, что осталось от дождя, - поясняет заместитель главы города Рассказово Дмитрий Сомов. – Проблему решили, вбив щиты в русло реки, это позволило задержать воду.

К 6 января ситуацию с паводком удалось стабилизировать, с понижением температуры воздуха уровень воды в Арженке расти перестал. Однако специалисты продолжали контролировать уровень воды в полях и верховьях реки, каждые два часа объезжали водные сооружения и организовали круглосуточное дежурство и откачку воды в районе плотины. Параллельно продолжались ремонтные работы шлюзовой системы на плотине. После их завершения, а также установки затворов и проведения пуско-наладочных работ, временную насыпь уберут, а регулирование уровня воды будут проводить модернизированной гидромеханической системой.

К 7 января установившаяся морозная погода и вовсе остановила приток воды с полей. Ночью на реке появился лёд толщиной до 2 сантиметров и с этого момента он ежедневно увеличивался. К минувшим выходным, по данным специалистов, у края берега он достигал уже 10 сантиметров. Тем не менее, пока сифонную систему в районе плотины бывшего суконного комбината не отключают и она продолжает работать на снижение уровня воды. Периодически у рабочих возникают трудности из-за сильных морозами - на выходе из труб вода попросту замерзает и лёд нужно постоянно сбивать, чтобы трубы не оказались перекрыты. Кроме того необходимо освобождать реку ото льда в месте забора воды с противоположной стороны временной насыпи, чтобы льдом не разорвало систему перекачки воды. Ситуация находится под круглосуточным контролем ответственных специалистов администрации. В зависимости от происходящих изменений, незамедлительно принимаются меры для стабилизации обстановки.

- Все принятые меры позволили защитить от воды около 600 домов расположенных в зоне риска в прибрежной зоне, - рассказали в администрации Рассказовского района. - Ситуация находится под круглосуточным контролем и зависимости от происходящих изменений, незамедлительно принимаются меры для стабилизации обстановки.

Ещё одно подтопление произошло в эти же дни в Мичуринском районе. Около 19 часов 6 января в ГУ МЧС России поступило сообщение о том, что из-за подъёма уровня воды в реке Воронеж в районе посёлка Лесохимучасток и села Старая Казинка оказался затоплен участок дороги и низководный мост. Уровень воды над полотном моста доходил до 30 сантиметров. Спасатели заверили, что угрозы подтопления жилых домов в этих населённых пунктах нет, но, оставшись без переправы, около 170 человек оказались отрезаны от «большой» земли. Проезд транспорта по переправе закрыли и выставили здесь охрану из полицейских. Проехать в посёлок Лесохимучасток можно только по объездной дороге через лес.

- Эвакуации населения, не потребовалось, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тамбовской области. – Жизнеобеспечение людей всем необходимым не нарушено, в том числе решены вопросы пожарной безопасности, продовольственного и медицинского обеспечения.

Состояние моста через реку Воронеж, который построили ещё в 1989 году, давно вызывало нарекания местных жителей. Мост, по которому можно попасть в школу, детский сад и на остановку общественного транспорта, последние несколько лет размывает во время весеннего половодья. Администрация местного сельсовета, а мост является её собственностью, своими силами ремонтировала переправу, но каждый год ситуация повторялась. На строительство нового моста, как поясняли чиновники из районной администрации, у сельсовета денег не было. Но летом 2022 года на переправе провели капитальный ремонт.

По ситуации с мостом через реку Воронеж провели выездное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, по итогам этого совещания приняли решение изучить технические альтернативы, которые позволят исключить ЧП в будущем. В правительстве области заверили, что в случае необходимости, специалисты разработают проектно-сметную документацию и через реку построят новый железобетонный мост.

Фото администрации города Рассказово

КСТАТИ

В регионе почистят несколько рек

Стали известны планы по расчистке рек в 2023 году. Как рассказали в управлении по охране окружающей среды и природопользованию, на средства субвенций из федерального бюджета продолжатся работы на реке Лесной Тамбов в Рассказово и Рассказовском районе. Срок их окончания - декабрь 2029. Общая протяженность участка работ - более 27 километров. В прошлом году стартовала расчистка реки Пичаевка в одноимённом райцентре. Протяженность участка — полтора километра. Окончание работ запланировано на 2023 год. В 2019 - 2020 годах разработали проектная документация на расчистку участков русла реки Цны в городе Тамбове. Начало работ запланировано на 2023 год. Расчистка будет проводиться поэтапно и охватит участки реки в Пригородном лесу и в черте областного центра. Общая протяженность расчистки составит почти 14 километров. На 2023 год запланированы работы по расчистке рек Ворона у села перевоз Ржаксинского района и Мошляйка в Тулиновке Тамбовского района. Кроме того, разработана проектная документация на расчистку реки Студенец в районе ул. Ст. Разина, а также реки Ворона у города Кирсанова и Кирсановского района.