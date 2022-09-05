Все, что нужно знать тамбовским болельщикам про хоккейный сезон-2022/23

Цель ХК "Тамбов" - выйти в плей-офф. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Для ХК «Тамбов» стартовавший 3 сентября турнир станет пятым по счету. Пока наш лучший результат – 13-е место в «регулярке» в кампании-2020/21. Что почитателям «волков» ждать от своих любимцев в текущем розыгрыше? «Комсомолка» отвечает на этот и другие ключевые вопросы за два часа до начала игры в Воскресенске.

Кто соперники?

Помимо тамбовчан за «Кубок Шелкового пути» сразятся еще 25 клубов. Это АКМ (Тульская область), «Барс» (Казань), «Буран» (Воронеж), «Горняк-УГМК» (Верхняя Пышма), «Дизель» (Пенза), «Динамо СПб» (Санкт-Петербург), «Ермак» (Ангарск), «Зауралье» (Курган), «Звезда» (Москва), «Ижсталь» (Ижевск), «Лада» (Тольятти), «Металлург» (Новокузнецк), «Молот» (Пермь), «Нефтяник» (Альметьевск), «Омские Крылья» (Омск), «Ростов», «Рубин» (Тюмень), «Рязань-ВДВ», «СКА-Нева» (Санкт-Петербург), «Сокол» (Красноярск), «Торос» (Нефтекамск), «Химик» (Воскресенск), «Челмет» (Челябинск), «Югра» (Ханты-Мансийск) и «Южный Урал» (Орск).

Самый принципиальный из них – воронежский «Буран». Две победы над «ураганными» значительно повысят настроение тамбовской публики.

Как завоевать титул?

В регулярном чемпионате каждая команда проведет со всеми остальными командами по одному матчу на своем поле и поле соперника. Всего команды сыграют по 50 матчей (25 - на своем поле и 25 - на поле соперника). Регулярный чемпионат стартовал 3 сентября и закончится 17 февраля. За это время команды проведут в общей сложности 650 матчей. В плей-офф выходят первые 16 команд. Пары для каждой стадии плей-офф формируются по принципу: наиболее высокий номер «посева» играет с наименьшим номером «посева», второй по счету - с предпоследним, и т.д. Все серии плей-офф проводятся до четырех побед одной из команд, максимальное количество матчей в серии - семь. Плей-офф стартует 21 февраля, седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Петрова, если потребуется, состоится 30 апреля.

Когда и с кем играем?

Расписание домашних матчей ХК "Тамбов" в регулярном сезоне-2022/23. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Первый выездной матч «волки» проведут 5 сентября против "Химика", первый домашний - 15 сентября против "Дизеля". Расписание остальных матчей регулярного сезона – на картинках.

Расписание гостевых матчей ХК "Тамбов" в регулярном сезоне-2022/23. Фото со страницы ХК "Тамбов" в VK.

Во сколько играем?

Домашние матчи в ледовом дворце спорта «Кристалл» в праздничные и выходные дни будут начинаться в 13:00. В будние дни - в 18:30. Цены на билеты не изменились в сравнении с прошлым сезоном. А вот абонементы в этом розыгрыше продаваться не будут.

На что надеемся?

На выход в плей-офф. Из четырех предыдущих попыток лишь одна увенчалась успехом. Во второй раунд турнир «Тамбов» после «регулярки»-2020/21. В трех других случаях «волки» оставались за бортом плей-офф – на 23-м (2018/19), 20-м (2019/20) и 22-м (2021/22) местах. Надо поправлять статистику, и попытаться не только пробиться в ТОП-16, но и улучшить показатели сезона-2020/21, то есть финишировать не ниже 12-го места.