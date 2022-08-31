Посёлок Строитель может войти в состав Тамбова

Жители Строителя рассчитывают, что объединение решит их коммунальные проблемы

Тамбов в ближайшее время может ещё расширить свои границы. Сейчас ведётся речь о присоединении к областному центру посёлка Строитель, который является ближайшим пригородом, но территориально относится к Цнинскому сельсовету Тамбовского района. Разговоры о возможном объединении Строителя с областным центром ведутся последние несколько лет. Многие жители считают, что включение поселка в состав города, поможет, наконец, решить множество проблем, с которыми они сталкиваются. Чаще всего от обитателей посёлка раздаются жалобы на качество и периодическое отсутствие воды.

Последняя крупная авария на водоводе произошла в Строителе всего несколько недель назад – 7 августа, тогда люди в течение трёх дней оставались без водоснабжения.

- Когда закончится это безобразное водоснабжение нашего поселка, который, по сути, является четвертым районом города Тамбова, - возмущаются жители поселка. – Во время аварии, ликвидация которой затянулась на несколько дней, в домах не было никакой воды, ни холодной, ни горячей, а если её давали на 20 - 30 минут 2 раза в день, то пользоваться ей было просто невозможно из-за ржавчины и грязи.

Выяснилось, что на водоводе, который снабжает Строитель, образовалась течь, а когда её устранили, порыв произошёл в другом месте. Всё это затянуло сроки ремонта.

Проблему с водоснабжением Жителям посёлка недавно пообещали решить: в конце этого года здесь должно начаться строительство системы очистки воды. Реконструируют в этом году и канализационную насосную станцию №13 — это поможет устранить неприятный запах, на который жалуются жители. Также в посёлке собираются пробурить ещё одну, третью, артезианскую скважину. Кроме того, системы водоснабжения Строителя и Тамбова собираются объединить. Для этого потребуется построить два 13-километровых водовода от имеющегося водозабора.

Сталкиваются обитатели Строителя с отсутствием тепла и горячей воды. Так, незадолго до наступления 2022 года 57 многоквартирных домов посёлка из-за крупной коммунальной аварии остались без этих коммунальных услуг. Тогда в Строителе произошёл обрыв электрокабеля, в результате чего остановились насосы. Когда энергоснабжение наладили, в отопительной системе возникли протечки, устранение которых заняло ещё некоторое время.

Волнуют жителей, большинство из которых работают или учатся в областном центре, вопросы транспортного обслуживания.

- Очень часто транспорт приходится ждать по 30-40 минут, хотя по расписанию автобус должен ходить с интервалом 15-20 минут, - рассказывают жители. – И сейчас тепло, а что будем зимой? Почему мы должны мёрзнуть на остановках?

По данным Центра управления регионом за последние три месяца от жителей Строителя поступило 432 сообщения, большая часть которых – жалобы на ЖКХ, неудовлетворительное благоустройство территорий и плохое состояние дорог. Также жители Строителя оставляли жалобы на несвоевременный покос травы, в том числе в парках, на состояние детских площадок, на качество уборки во дворах, жаловались на несвоевременный вывоз мусора.

Для того, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе посёлка Строитель, на площадке портала Госуслуг организовали голосование по этому вопросу. Стартовало оно со 2 сентября и продлится до 12 сентября включительно. Принять участие в голосовании могут официально зарегистрированные на территории посёлка жители старше 18 лет. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг и перейти в раздел «Общественное голосование»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/. Сразу после появления опроса — кликнуть на него и оставить свой голос. Для удобства жителей ссылка для прохождения опроса разместят социальных сетях и на сайте администрации Тамбовского районе в разделе «Общественное голосование».

Пока будет проходить голосование, администрации Тамбова поручили проработать практическую часть вопроса о присоединении Строителя.

- Практика присоединения к областным центрам малых населенных пунктов, граничащих с ними, последние годы достаточно распространена, - пояснили в мэрии города. - Во всех случаях территории включались в состав городских округов как отдельные населенные пункты с сохранением статуса сельских поселений, и, соответственно, всех имеющихся льгот и социальных гарантий, как жителям, так и тем, кто работает на территории поселения.

Если по результатам опроса жители Строителя выскажутся за присоединение к Тамбову, то впоследствии посёлок может стать частью Тамбова, также, как это произошло с посёлком Первомайским , то есть со статусом сельского населенного пункта (например, медикам и педагогам, имеющих льготы при трудоустройстве в сельской местности, - ред.)

- Интеграция Строителя в город позволит решать многолетние проблемы посёлка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водоснабжения, объединить транспортные потоки в части автобусного сообщения, а также даст больше возможностей для благоустройства, ремонта дорог и в целом обеспечит реальную перспективу для его развития, о чём много лет просят и говорят жители, - уверены в мэрии Тамбова.

СПРАВКА «КП»

В Строителе живут 20 тысяч человек

Посёлок Строитель, расположенный в 5 километрах от столицы региона - один из самых молодых населённых пунктов Тамбовской области. Решение о его строительстве приняли в 1969 году, а фактически строить начали в 1971-м. Он задумывался как спальный район для рабочих расположенных рядом предприятий строительной отрасли и поэтому получил такое название. На сегодняшний день в Строителе проживает около 20 тысяч человек. Особенность Строителя – отсутствие названий улиц, потому что из-за хаотичной застройки привязать дом к какой-то определённой линии оказалось невозможно. В середине 90-х, чтобы хоть как-то ориентироваться, посёлок разбили на три микрорайона – Северный, Южный и Центральный. Местные жители прекрасно научились ориентироваться в своем населённом пункте, а те, кто бывает в Строителе нечасто, как правило, с трудом могут найти нужный адрес.