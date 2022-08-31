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Общество31 августа 2022 9:30

Посёлок Строитель может войти в состав Тамбова

Решение о присоединении примут жители населённого пункта на голосовании, которое продлится до 12 сентября
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
Жители Строителя рассчитывают, что объединение решит их коммунальные проблемы

Жители Строителя рассчитывают, что объединение решит их коммунальные проблемы

Тамбов в ближайшее время может ещё расширить свои границы. Сейчас ведётся речь о присоединении к областному центру посёлка Строитель, который является ближайшим пригородом, но территориально относится к Цнинскому сельсовету Тамбовского района. Разговоры о возможном объединении Строителя с областным центром ведутся последние несколько лет. Многие жители считают, что включение поселка в состав города, поможет, наконец, решить множество проблем, с которыми они сталкиваются. Чаще всего от обитателей посёлка раздаются жалобы на качество и периодическое отсутствие воды.

Последняя крупная авария на водоводе произошла в Строителе всего несколько недель назад – 7 августа, тогда люди в течение трёх дней оставались без водоснабжения.

- Когда закончится это безобразное водоснабжение нашего поселка, который, по сути, является четвертым районом города Тамбова, - возмущаются жители поселка. – Во время аварии, ликвидация которой затянулась на несколько дней, в домах не было никакой воды, ни холодной, ни горячей, а если её давали на 20 - 30 минут 2 раза в день, то пользоваться ей было просто невозможно из-за ржавчины и грязи.

Выяснилось, что на водоводе, который снабжает Строитель, образовалась течь, а когда её устранили, порыв произошёл в другом месте. Всё это затянуло сроки ремонта.

Проблему с водоснабжением Жителям посёлка недавно пообещали решить: в конце этого года здесь должно начаться строительство системы очистки воды. Реконструируют в этом году и канализационную насосную станцию №13 — это поможет устранить неприятный запах, на который жалуются жители. Также в посёлке собираются пробурить ещё одну, третью, артезианскую скважину. Кроме того, системы водоснабжения Строителя и Тамбова собираются объединить. Для этого потребуется построить два 13-километровых водовода от имеющегося водозабора.

Сталкиваются обитатели Строителя с отсутствием тепла и горячей воды. Так, незадолго до наступления 2022 года 57 многоквартирных домов посёлка из-за крупной коммунальной аварии остались без этих коммунальных услуг. Тогда в Строителе произошёл обрыв электрокабеля, в результате чего остановились насосы. Когда энергоснабжение наладили, в отопительной системе возникли протечки, устранение которых заняло ещё некоторое время.

Волнуют жителей, большинство из которых работают или учатся в областном центре, вопросы транспортного обслуживания.

- Очень часто транспорт приходится ждать по 30-40 минут, хотя по расписанию автобус должен ходить с интервалом 15-20 минут, - рассказывают жители. – И сейчас тепло, а что будем зимой? Почему мы должны мёрзнуть на остановках?

По данным Центра управления регионом за последние три месяца от жителей Строителя поступило 432 сообщения, большая часть которых – жалобы на ЖКХ, неудовлетворительное благоустройство территорий и плохое состояние дорог. Также жители Строителя оставляли жалобы на несвоевременный покос травы, в том числе в парках, на состояние детских площадок, на качество уборки во дворах, жаловались на несвоевременный вывоз мусора.

Для того, чтобы принять решение о дальнейшей судьбе посёлка Строитель, на площадке портала Госуслуг организовали голосование по этому вопросу. Стартовало оно со 2 сентября и продлится до 12 сентября включительно. Принять участие в голосовании могут официально зарегистрированные на территории посёлка жители старше 18 лет. Для этого нужно зайти в личный кабинет на сайте Госуслуг и перейти в раздел «Общественное голосование»: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/. Сразу после появления опроса — кликнуть на него и оставить свой голос. Для удобства жителей ссылка для прохождения опроса разместят социальных сетях и на сайте администрации Тамбовского районе в разделе «Общественное голосование».

Пока будет проходить голосование, администрации Тамбова поручили проработать практическую часть вопроса о присоединении Строителя.

- Практика присоединения к областным центрам малых населенных пунктов, граничащих с ними, последние годы достаточно распространена, - пояснили в мэрии города. - Во всех случаях территории включались в состав городских округов как отдельные населенные пункты с сохранением статуса сельских поселений, и, соответственно, всех имеющихся льгот и социальных гарантий, как жителям, так и тем, кто работает на территории поселения.

Если по результатам опроса жители Строителя выскажутся за присоединение к Тамбову, то впоследствии посёлок может стать частью Тамбова, также, как это произошло с посёлком Первомайским , то есть со статусом сельского населенного пункта (например, медикам и педагогам, имеющих льготы при трудоустройстве в сельской местности, - ред.)

- Интеграция Строителя в город позволит решать многолетние проблемы посёлка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе водоснабжения, объединить транспортные потоки в части автобусного сообщения, а также даст больше возможностей для благоустройства, ремонта дорог и в целом обеспечит реальную перспективу для его развития, о чём много лет просят и говорят жители, - уверены в мэрии Тамбова.

СПРАВКА «КП»

В Строителе живут 20 тысяч человек

Посёлок Строитель, расположенный в 5 километрах от столицы региона - один из самых молодых населённых пунктов Тамбовской области. Решение о его строительстве приняли в 1969 году, а фактически строить начали в 1971-м. Он задумывался как спальный район для рабочих расположенных рядом предприятий строительной отрасли и поэтому получил такое название. На сегодняшний день в Строителе проживает около 20 тысяч человек. Особенность Строителя – отсутствие названий улиц, потому что из-за хаотичной застройки привязать дом к какой-то определённой линии оказалось невозможно. В середине 90-х, чтобы хоть как-то ориентироваться, посёлок разбили на три микрорайона – Северный, Южный и Центральный. Местные жители прекрасно научились ориентироваться в своем населённом пункте, а те, кто бывает в Строителе нечасто, как правило, с трудом могут найти нужный адрес.

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