На Тамбовщину вернулся коронавирус

Медики готовятся к эпидсезону Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

В Тамбовской области с прошлой недели начался подъём заболеваемости коронавирусом. С 24 августа медики фиксировали ежедневный прирост заразившихся. Летом проблемы с ковидом отошли на второй план, заболеваемость в июне и июле была совсем низкой, например, за сутки 24 июня в регионе выявили всего 8 ковид-пациентов. Спустя два месяца, к 24 августа, их число увеличилось до 133 человек, а к концу недели в области фиксировали за 200-300 случаев в день. Ежесуточно в больницы области попадали от 14 до 20 тамбовчан, которым диагностировали коронавирус. При этом смертность остаётся на достаточно низком уровне, за прошлую неделю в регионе умерли 3 пациента.

- Рост заболеваемости в нашем регионе действительно наблюдается, но он не превышает общероссийских показателей, - рассказали в управлении здравоохранения Тамбовской области. - Увеличение произошло в основном за счёт амбулаторных пациентов, болезнь протекает в большинстве случаев в лёгкой форме, амбулаторная служба на сегодняшний день справляется с поставленными перед ней задачами.

В поликлиниках ГКБ №3 отмечают, что в последние дни количество тестов на ковид выросло в разы.

- В феврале этого года у нас в день доходило до 130-200 мазков, которые медицинские работники брали у пациентов. Потом пошло снижение, летом были единичные случаи ПЦР-тестов, в августе - снова рост, делаем несколько десятков тестов ежедневно, - говорит старшая медицинская сестра поликлиники № 2 Елена Четвертакова.

На сегодняшний день в регионе для лечения больных COVID-19 развернуто больше 100 коек, оснащённых всем необходимым. Свободный коечный фонд составляет практически 24%. При необходимости число мест для ковид-пациентов увеличат.

Предпринимают в регионе меры по профилактике гриппа. 23 августа в область поступила первая партия вакцин против этого заболевания: почти 69,5 тысяч доз препарата Ультрикс Квадри и чуть больше 142 тысяч доз Совигрипп.

Медики считают, что предстоящий эпидемический сезон гриппа как и в прошлом году будет проходить вместе с циркулирующим коронавирусом, а этом может осложнить течение болезни, если человек одновременно подхватит обе инфекции. В этом году от гриппа собираются привить не меньше 60% жителей, а среди тех, кто входит в группу риска – около 75%. По итогам прошлого сезона вакцинацию прошли 60% населения или 596 653 человека. Врачи напоминают, что оптимальным временем проведения прививок против гриппа является период с августа по ноябрь.

Тем, у кого подошли сроки ревакцинации от коронавируса, тоже рекомендуют повторить прививку. Сейчас в области работают 50 пунктов вакцинации при поликлиниках и 105 мобильных прививочных бригад.

- Привиться от обеих болезней можно в один и тот же день: прививку от коронавируса сделают в одно плечо, а от гриппа — в другое. Не делая месячной паузы между прививками, - уверяет заведующий отделением медицинской профилактики Котовской городской клинической больницы Антон Петрухин. - Вакцина против коронавируса «Спутник V» в нашей поликлинике имеется в достаточном количестве. На вакцинацию от гриппа можно будет записаться с начала сентября. Также ожидается поступление назальной вакцины от коронавируса. Опять же, в связи с тем, что у нас прогнозируется параллельный рост заболеваемости гриппом и коронавирусом, для формирования местного иммунитета возможно применение именно назальной формы вакцины. Стоит отметить, что эффективность от инъекционных и назальных форм одного и того же компонента не отличается.

Несмотря на подъём заболеваемости, о возврате каких либо ограничений из-за коронавируса речи пока не идёт. Пока их применяют локально. Например с 23 августа обязательный масочный режим ввели для сотрудников торговой сети «Магнит» как в Тамбовской области, так и во всех регионах, где она присутствует, но на посетителей это правило не распространяется.

Что касается школьников, для них сохранится требование по проведению «утренних фильтров» с обязательным измерением температуры. При этом в новом учебном году не будут действовать требования о закреплении за каждым классом отдельного кабинета, а также режим соблюдения социальной дистанции на экзаменах. Отменяются обязательные ранее медсправки для школьников, которые они должны были предоставить, если контактировали с заболевшими коронавирусом. Такой документ после выздоровления нужно приносить только если ученик сам подхватил ковид. Снят запрет на проведение в школах массовых мероприятий на открытом воздухе, но в закрытых помещениях они, как и прежде, остаются под запретом.