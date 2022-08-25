Тамбовский фермер заморил голодом 11 коров, купленных на средства программы «Агростартап»

У фермера была возможность кормить животных, но он этого не делал

22 августа в Уваровском районном суде вынесли приговор местному предпринимателю, которого обвинили в жестоком обращении с животными, отчего они погибли.

В прошлом году фермер заявился со своим проектом на конкурс «Агростартап», который является одним из мероприятий нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В 2021-м на его реализацию в нашем регионе выделялось чуть больше 50 миллионов рублей, помощь тогда получили 16 начинающих сельхозпроизводителей, в том числе и участник из Уваровского района.

Как рассказали в управлении сельского хозяйства, фермер планировал развивать молочное скотоводство. Для этого, согласно его бизнес-плану, требовалось оборудование и непосредственно животные. Проект одобрили и 21 мая прошлого года с ИП заключили договор, по которому он получил грант в 4,7 миллиона рублей, 4,6 миллиона из которых – средства федерального бюджета, а 94 тысячи – из областного. По условиям договора, мужчина для реализации своего проекта должен был добавить еще 10% от суммы гранта и все эти деньги пустить в работу в течение 18 месяцев с момента получения средств. По плану фермер должен был купить в ноябре декабре 2021-го 30 голов скота, молокопровод, охладитель молока и два транспортера.

В июле мужчина купил 30 коров и поселил их у себя в хозяйстве. Но, как выяснилось во время проверки использования денег, выделенных по нацпроекту, которую провели в Уваровской межрайонной прокуратуре, животных фермер практически не кормил, ветеринарную помощь им не оказывал. В итоге к январю, когда происходящее на ферме вскрылось, 11 коров уже умерли от истощения.

В это же время к предпринимателю приехали представители управления сельского хозяйства и ветврач местной станции, которые также нашли ряд нарушений. По документам предприниматель должен был приобрести оборудование определённой марки, а по факту купил совсем другое. Транспортёры оказались в разобранном состоянии, а должны были вовсю работать. Кроме того, фермер представил в управление неполный пакет документов на покупку коров и не чипировал животных, как это было предусмотрено в договоре. Идентифицировать купленный на грантовые средства скот из-за этого доподлинно оказалось невозможно, но контролёры подтвердили, что 11 коров из купленного на госденьги стада отсутствовали. Всего же на ферме обнаружили 51 корову, из которых 19, вроде как, приобретались на деньги гранта, а остальные принадлежали семье предпринимателя. Осмотрев имевшихся на ферме животных, ветеринарный врач сделал вывод, что их «упитанность ниже среднего, а кормовая база не соответствует потребности». Выяснив всё это, управление сельского хозяйства решило расторгнуть с предпринимателем договор о выделение денег и потребовало от него вернуть 4,7 миллиона рублей.

Кроме того, в отношении предпринимателя возбудили уголовное дело по п. д ч. 2 ст. 245 УК РФ, заподозрив его в «жестоком обращении с животными в целях причинения им боли и страданий, из корыстных побуждений, повлекшем их гибель». В ходе расследования выяснилось, что у фермера была возможность нормально кормить и лечить животных, но от выполнения этих обязанностей он намеренно уклонялся. Кстати, выяснить причины его бесчеловечного поступка не удалось – мужчина воспользовался 51-й ст. Конституции РФ и от дачи показаний отказался, при этом на суде он полностью признал свою вину и раскаялся.

По закону за жестокое обращение с несколькими животными, повлекшее их гибель, грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей, а самое большее – 5 лет колонии.

- В суде предпринимателя признали виновным в этом преступлении и приговорили к штрафу в размере 150 тысяч рублей, который он должен заплатить в доход государства, - рассказали в прокуратуре Тамбовской области.

Что касается грантовых средств, то областное управление сельского хозяйства, не дождавшись добровольного из возврата денег, в марте этого года обратилось в Арбитражный суд с иском к фермеру о взыскании средств. 17 августа по этому делу вынесли решение в пользу управления сельского хозяйства. Как и в уголовном суде, предприниматель не выдвинул никаких возражений и согласился с тем, что должен возвратить государственные деньги. Часть из них он обещал перечислить в ближайшее время.

Выжившие коровы и животные, принадлежавшие фермеру, остались у него. Как рассказали в областной прокуратуре, после проверки мужчина стал кормить их как положено.

Фото прокуратуры Тамбовской области