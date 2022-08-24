Тамбовчане о воронежском «Черноземе»: «Не хватило нашей теплоты и душевности»

Тамбовчане и на воронежском "Черноземе" не унывали
Фото: Предоставлено "КП"
В прошлые выходные, с 19 по 21 августа, после двухлетнего перерыва состоялся рок-фестиваль «Чернозем». Но прошел он не на своей родной Тамбовщине, а в Воронеже.
Тамбовские поклонники опенэйра, вооруженные фразой «Бешеной собаке семь верст не крюк», отправились на это мероприятие в столицу Черноземья, благо до нее всего чуть больше пары сотен километров. Вернулись оттуда наши земляки с неоднозначными впечатлениями, а некоторые и не с самым позитивным настроением…
Первый «Чернозем» прошел под Тамбовом в 2015 году. Это был двухдневный фест, начавшийся в пятницу и закончившийся в субботу.
Пожалуй, никогда тамбовчане не видели такого количества звезд на одной сцене. К нам приехали «Операция Пластилин», «Монгол Шуудан», «7Б», «Animal Джаz», «Кукрыниксы», «Чиж и Со», «Анимация», «Северный флот», «25/17».
Посетителями первого опен-эйра стали в основном местные поклонники рок-музыки, которых организаторы официально насчитали шесть тысяч человек – совсем немного для таких мероприятий.
Первый фестиваль в 2015 году собрал 6 тысяч гостей
Но уже в следующем году, благодаря огласке и восторженным отзывам, которые оставили эти шесть тысяч, число посетителей фестиваля выросло больше чем вдвое и составило 15 тысяч человек.
Ежегодно его аудитория росла, и в 2019-м на юбилейном, пятом, тамбовском «Черноземе» побывали около 40 тысяч зрителей из самых разных уголков страны. Фестиваль знали, любили, и у него появились постоянные гости.
В тот год организаторы строили планы относительно дальнейшего развития «Чернозема». Для него собирались подобрать новую, более вместительную площадку, потому что поле на 30 га у Татарского вала стало мало для феста такого размаха.
2020 год. В августе Тамбов должен встряхнуть шестой по счету «Чернозем». Организаторы договариваются с артистами, продают билеты, арендуют технику.
В марте, когда в регионе ввели коронавирусные ограничения, казалось, что скоро все пройдет и мы заживем как раньше. Но этого не случилось. Фестиваль оказался под угрозой, и практически до последнего дня было неясно, состоится он или нет.
Областные власти специально под «Чернозем» издали постановление, разрешающее проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Однако санитарные врачи парировали своим документом и настояли на запрете фестиваля.
За два дня, до того, как должен был стартовать очередной трехдневный опен-эйр, стало известно, что его не будет. Людям, купившим билеты, пообещали, что они будут действительны в следующем году. Кто-то их оставил, а кто-то предпочел вернуть деньги.
Отмена мероприятия накануне его проведения стала причиной огромных убытков для организаторов. Но поддержки у региональных властей, которые, к слову, посещали «Чернозем» и активно на нем «пиарились», они не нашли. Как сказал один из «родителей» феста Сергей Белозеров: «Барыня сказала топить – пришлось топить…».
В феврале 2021 года стало известно, что права на «Чернозем» получил крупный воронежский предприниматель и владелец группы компаний Евгений Хамин. В качестве официальной причины «продажи» фестиваля организаторы сначала назвали нехватку места для его проведения, но позже признались, что фактически прогорели на несостоявшемся в 2020 году мероприятии и были вынуждены решиться на такой шаг. Постановление областного управления Роспотребнадзора они, кстати, оспорили в судах нескольких инстанций, но безрезультатно.
Фестиваль в Воронеже, впрочем, в 2021-м постигла та же участь, что и тамбовский. Там тоже активно к нему готовились, но за день до старта мероприятие отменили из-за коронавирусных ограничений. Как и в Тамбове, его перенесли на следующий год. И вот, к радости поклонников, многие из которых хранили заветные билеты больше двух лет, опен-эйр состоялся.
Тамбовчанам, конечно же, сложно быть объективными в оценках воронежского фестиваля. Поклонники «Чернозема» признаются, что известие о его переезде никого не оставило равнодушным. Люди расстроились, обиделись и даже злились из-за того, что уникальное для нашего региона событие, выросшее до федеральных масштабов, у себя на родине не смогли оценить по достоинству, не помогли, не спасли, а просто отдали…
Но любовь к музыке и любопытство вяли верх, поэтому многие наши земляки отправились посмотреть, «а как там у них».
Тамбовчанка Ирина Ручьева признается, что на воронежском «Черноземе» ей было скучновато.
– Мое мнение и мнение моих друзей, с которыми мы обсуждали прошедший фестиваль, – ему не хватило нашей теплоты и душевности, – говорит Ирина. – А если говорить о практических вещах, не внушила доверие организация безопасности зрителей. В качестве охранников задействовали пожилых людей. Сомневаюсь, что в случае реальной опасности они могли что-то предпринять. В Тамбове тщательно готовили площадку, а в Воронеже из-за нескошенной травы у моей знакомой, например, началась аллергия. Да и само поле, как мне показалось, было меньше нашего. Из положительного – достаточное количество туалетов (по словам гостей, к ним даже не было очередей-ред.), наличие умывальников. Ну, и возможно, вторая сцена позволила кому-то расширить свой музыкальный кругозор. А в целом, мало активностей, скучновато. Наверное, это был последний фестиваль.
Тамбовчане считают, что воронежское поле было меньше тамбовского
Постоянного посетителя почти всех тамбовских фестивалей Сергея Хвостова искренне расстроило отсутствие на воронежском «Черноземе» традиционных для Тамбова автограф-сессий.
– Это же были самые незабываемые моменты – пообщаться и сфотографироваться с любимым артистом, – говорит Сергей.
Еще одним отличием воронежского фестиваля стало отсутствие палаточного лагеря. Некоторые «черноземцы», впрочем, разбили палатки неподалеку или заночевали в машинах прямо на парковке у ТРК Сити-парк «Град», который стал фестивальной площадкой, но выживать там им приходилось самостоятельно. А тамбовский лагерь был оборудован душем, туалетами и обеспечивался водой.
Не было на воронежском поле привычной тамбовчанам фуд-зоны, где можно было купить все необходимое без отрыва от концерта. Ее в Воронеже организовали на выходе с фестиваля – не критично, но многим показался неудобным такой разброс.
Прославившуюся Аленку, которую изгнали из Нововоронежа и приютили на местном «Черноземе», тамбовчане охарактеризовали как «ужас, какая страшная», но при этом, как и другие посетители, охотно с ней фотографировались. Оценили малую сцену - размерами, оборудованием и подсветкой она практически не уступала большой.
– Тамбовский фестиваль, конечно, был свой, родной, рядом, а на воронежском мы оказались гостями, – резюмирует Сергей. – Но я сделал вывод, что, несмотря на местоположение, «Чернозем» всегда привлекает самых душевных людей!
Аленка стала самым популярным персонажем воронежского "Чернозема"