На финансирование здравоохранения, «коммуналки» и спорта в Тамбовской области добавят полмиллиарда рублей

Максим Егоров предложил увеличить финансирование важнейших для тамбовчан сфер Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров внес в Тамбовскую областную Думу закон о поправках, касающиеся бюджета текущего года. 22 июля депутаты его рассмотрели и приняли. В общей сложности финансирование сфер здравоохранения, ЖКХ и спорта увеличатся более чем на полмиллиарда рублей.

На медицину дополнительно направят 143 миллиона рублей. Средства, в том числе, пойдут на реализацию программы модернизации первичного звена, по которой в этом году запланирована реконструкция семи поликлиник в разных районах Тамбовщины.

300 миллионов рублей, которые добавят на ЖКХ, пойдут, в том числе, на переселение тамбовчан из ветхого и аварийного жилья.

Дополнительные 50 миллионов рублей, предназначенных на развитие спорта, потратят на закупку оборудования для «умных» спортивных площадок в Кирсанове, Уварово и поселке Сатинка Сампурского района. В сферу туризма вложат еще 36 миллионов рублей, сверх запланированных ранее.

- Мы обеспечили дополнительное финансирование крайне важных сфер, работа которых напрямую влияет на качество жизни людей, - считает врио главы администрации Тамбовской области Максим Егоров. - Это здравоохранение – мы постоянно работаем над созданием современной медицинской инфраструктуры. Это ЖКХ – инженерные сети в городах и сёлах области нуждаются в ремонте. Это спорт – надо ли говорить лишний раз о том, какую роль он играет в укреплении здоровья наших граждан. Ну а развитие туризма обеспечит новые рабочие места, приток денег в регион и дополнительные налоговые поступления в бюджет.

Кстати, это не первое изменение бюджета-2022. В марте депутаты уже пересматривали главный финансовый документ региона по инициативе врио руководителя области. Тогда на финансирование социальной сферы добавили еще 5,6 миллиарда рублей. Эти средства направили на здравоохранение, образование, а также программы «Формирование комфортной городской среды» и «Дворы Тамбовщины».