В Тамбове мужчина выхватил из коляски прохожей 6-месячного ребенка и бросился с ним на капот машины

Напасть на ребенка мужчина решил, чтобы оказаться за решеткой Фото: СУ СК России по Тамбовской области

ЧП, в результате которого мог погибнуть маленький ребёнок, произошло в Тамбове в среду, 20 июля на перекрестке улиц К. Маркса и Рязанской областного центра. Этот участок хорошо просматривается камерами видеонаблюдения, установленными одним из интернет-провайдеров Тамбова. На записи видно, как люди, ожидавшие зелёного сигнала светофора, начинают переходить улицу К. Маркса. Среди остальных пешеходов есть женщина с коляской, а в нескольких метрах от неё улицу переходит мужчина. Внезапно он начал ускорять шаг, перешел на бег, подскочил к коляске и, выхватив лежащего в ней малыша, бросается к потоку остановившихся машин. Мать мальчика бросила коляску и побежала за мужчиной, который с мальчиком на руках резко запрыгнул на капот одной из остановившихся на светофоре машин. Женщина попыталась забрать ребенка, в это же время ей на помощь пришли водители, и малыш оказался у матери. Ставшие свидетелями происшествия автомобилисты задержали напавшего и удерживали его до приезда полиции.34-летнюю женщину вместе с сыном отвезли в больницу, где ребенка обследовали медики. По их заключению, серьёзных травм мальчик не получил, у него обнаружили ушибы мягких тканей лица. В госпитализации ребёнок не нуждался и его с мамой отпустили домой.

В СУ СКР по Тамбовской области в отношении задержанного 51-летнего жителя Тамбова возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ «Покушение на убийство». Мужчина рассказал следователям, что с некоторых пор страдает психическим расстройством личности, раньше у него была нормальная жизнь, но сейчас он один, нигде не работает. Из-за отсутствия денег влез в большие долги, расплатиться с которыми не может. Никаких источников доходов у него нет, и средств для жизни, соответственно, тоже. А денег друзья и знакомые ему больше не занимают, да и вообще прекратили с ним общаться. Тогда тамбовчанин нашел чудовищный выход из своей ситуации и решил попасть в колонию, где, как он думал, ему будет лучше. 20 июля он вышел из дома с намерением убить кого-нибудь беззащитного и, увидев женщину с коляской, начал реализовать этот план…

Сведения о том, страдает ли мужчина психическим заболеванием, в СУ СКР по Тамбовской области сейчас проверяют, эту информацию запросили у медиков. Кроме того, в рамках уголовного дела напавшему на ребёнка назначили проведение психолого-психиатрической экспертизы. По её результатам будет ясно, отправится он в колонию или на принудительное лечение. Расследование этого уголовного дела находится на контроле в региональной прокуратуре. В региональном УМВД поблагодарили водителей, которые пришли на помощь малышу и его маме, а также помогли задержать предполагаемого преступника.