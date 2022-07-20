Выборы в Тамбовской области: чем богаты кандидаты

Голосовать тамбовчане будут в течение трех дней

В Тамбовской области набирает обороты предвыборная кампания. 15 июля региональный избирком зарегистрировал всех пятерых претендентов на губернаторское кресло, которые ранее заявили о своём желании участвовать в предвыборной гонке. Напомним, среди кандидатов нынешний врио главы администрации региона Максим Егоров, выдвинутый от партии «Единая Россия», представитель коммунистов Андрей Жидков, справедливоросс Павел Плотников, представитель ЛДПР Олег Морозов и выдвиженец от партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. На прошлой неделе все они обнародовали собственные доходы и заработки членов своей семьи за прошлый год, а также сообщили об имуществе, находящемся в собственности.

О заработках врио главы региона Максима Егорова мы рассказывали в мае, когда чиновники отчитывались о своих доходах . Напомним, в 2021 году, проработав большую его часть в Минстрое и лишь с октября – в должности руководителя нашего региона Максим Егоров получил доход в почти 24 миллиона рублей, в том числе от продажи имущества. Недвижимого имущества у него нет. В собственности у врио главы области 2 легковых автомобиля – MERCEDES- BENZ V 250 D 4M 2019 года выпуска и MERCEDES-BENZ GLE 450 2021 года. Также у него есть гидроцикл 2009 года. У Егорова 9 банковских счетов, общая сумма вкладов на которых составляет 38,6 тысяч рублей. Супруга руководителя региона Евгения в прошлом году получила доход от предпринимательской деятельности, продажи имущества и выплат процентов по вкладам в размере 21,3 миллиона рублей. Она владеет домом в столичном региона площадью 326,4 кв. м., а также двумя земельными участками, один из которых, площадью больше 2 тысяч кв. м., располагается в Московской области, а второй, размером 60,3 тысячи кв. м . – в Тамбовской. На Евгению Александровну оформлен MERCEDES- BENZ G 500 2018 года выпуска, мотовездеход, 2 снегоболотохода и два прицепа. У супруги врио губернатора 18 счетов, на которых хранится чуть меньше 115 тысяч рублей. Один из несовершеннолетних детей Егорова является собственником участка площадью 861 кв. м и домом на 210 «квадратов», расположенных в Краснодарском крае, а у второго есть счёт, на котором лежит чуть меньше 50 рублей.

Представитель КПРФ Андрей Жидков заработал в прошлом году 2,2 миллиона рублей. Недвижимости и машин в собственности у него нет, а на 4 банковских счетах хранятся чуть больше 32 тысяч рублей.

Выходец из Санкт-Петербурга, депутат Алтайского краевого Заксобрания Сергей Малинкович в прошлом году получил выплату на возмещение расходов волонтеров от организации «Всероссийский Ленинский коммунистический союз молодёжи», а также принимал деньги от родственников и знакомых «на невозвратной основе». Сумма его доходов в 2021 году составила в итоге почти 5,6 миллиона рублей. Недвижимости и транспорта у этого кандидата тоже нет. На 9 счетах хранится почти 250 тысяч рублей.

ЛДПР-овец Олег Морозов заработал в прошлом году около 636 тысяч рублей. В собственности у претендента на губернаторский пост 5 земельных участков общей площадью 3 750 кв. м., дом 16,5 кв. м., квартира площадью 58,8 кв. м. и дача на 53,8 кв. м. Недвижимость находится в Тамбовской области. Также на него оформлен объект незавершенного строительства площадью 241, 2 кв. м. и два гаража. Морозов является владельцем двух автомобилей - Land Rover Range Rover 2012 года выпуска и Suzuki Grand V'itara 2012 года. На четырёх его счетах хранится почти 155 тысяч рублей. Супруга Олега Морозова заработала за прошлый год чуть больше 38 тысяч рублей. В собственности у неё квартира площадью 97 кв. м. и Land Rover Rover Range Evoque производства 2012 года. На четырех счетах лежат чуть больше 400 тысяч рублей.

Представитель партии «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Павел Плотников заработал в прошлом году 1,7 миллиона рублей. Он владеет квартирой площадью 72,6 кв. м., 1/64 доли земельного участка на 2,7 тысячи кв. м. и нежилого помещения площадью 1,7 тысячи кв. м., а также частью коммуникаций на этих объектах. В собственности у Павла Плотникова автомобиль HONDA C1V1C 2008 года выпуска. На 20 банковских счетах хранятся чуть меньше 1,5 миллионов рублей. Кроме того, кандидат активно инвестирует свои средства в различные облигации. Он владеет ценными бумагами 16 организаций, среди которых есть банки, и производства, например, «Челябинский трубопрокатный завод».

Выборы в Тамбовской области пройдут с 9 по 11 сентября, помимо губернатора, в эти дни жителям региона предстоят ещё дополнительные выборы депутата Облдумы по Котовскому одномандатному избирательному округу № 17, выборы в органы местного самоуправления, в том числе дополнительные выборы депутатов Тамбовской городской Думы Тамбовской области седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 1, № 9 и № 11. В общей сложности в области пройдёт 19 избирательных кампаний.

Фото облизбиркома