В Моршанске 60-летний мужчина убил бывшую жену, а потом покончил с собой

Супруги давно развелись, но продолжали жить в одном доме Фото: СУ СК России по Тамбовской области

Трагедия произошла утром 14 июля в доме по улице Евдокимова города Моршанска. Здесь жили 60-летний мужчина и 59-летняя женщина. Несколько лет назад они развелись и через суд разделили имущество, каждому, в том числе, досталось по одной части домовладения, которым они владели вместе во время брака. По каким-то причинам разъезжаться экс-супруги не стали, продолжая делить крышу над головой, но обитая каждый в своей части дома. Встречи в этом случае были неизбежны и между жильцами часто вспыхивали ссоры и скандалы, которые в итоге привели к трагическому финалу.

Как рассказали в СУ СКР по Тамбовской области, за несколько дней до происшествия мужчина, который работал вахтовым методом в столице, вернулся домой. Утром 14 июля по неизвестной причине между бывшим мужем и женой произошел очередной скандал. Разозлившийся мужчина взял имевшееся у него охотничье ружьё и выстрелил в экс-супругу, целясь в сердце. От единственного полученного ранения в грудь женщина умерла на месте. Спустя несколько минут во дворе у разведенной пары раздался ещё один выстрел. На место вызвали медиков и полицию. Приехавшие врачи обнаружили у дома два тела – женщины и мужчину, у которого обнаружили огнестрельное ранение в голову, рядом с его телом находилось оружие из которого был сделан выстрел. По версии следствия, расправившись с бывшей женой, моршанец свёл счеты с жизнью.

- По этому факту в Моршанском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство», на месте работали следователи и криминалисты, - рассказывает старший помощник руководителя СУ СКР по Тамбовской области Елена Кярсна. – Обстоятельства трагедии выясняются.