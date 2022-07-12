В Тамбовской области создадут «именные» батальоны для участия в спецоперации на Украине

Контрактникам собираются платить по 50 тысяч рублей Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

В Тамбовской области, как и в других регионах России, планируют сформировать «именные» батальоны для участия в спецоперации на Украине и Донбассе. Решение о создании так называемых резервных формирований второй очереди, которые будут укомплектованы «запасниками» приняли в Минобороны РФ.

Для того, чтобы привлечь контрактников в создаваемые «именные» воинские формирования в Тамбовскую областную Думу внесли законопроект, согласно которому им предлагают предоставлять дополнительные меры поддержки за счет регионального бюджета.

- Органы исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной работе в мирное время и при объявлении мобилизации, - говорится в пояснительной записке к документу. - Кроме того, в соответствии с действующим законодательством органы государственной власти субъектов вправе устанавливать в пределах своих полномочий дополнительные социальные гарантии и компенсации отдельным категориям граждан.

Законопроектом предлагается установить единовременную денежную выплату для тех, кто заключит контракт о прохождении службы в «именных» батальонах на срок не меньше 6 месяцев и направится участвовать в специальной военной операции на территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, и прошедшим службу не меньше 60 дней.

Размер выплаты, в случае утверждения документа депутатами, составит 50 тысяч рублей. Претендовать на нее могут как жители Тамбовщины, так и приезжие из других регионов, заключивших контракт в формированиях нашей области.

- В случае принятия законопроекта финансовое обеспечение расходов, связанных с его реализацией, будет являться расходным обязательством Тамбовской области и осуществляться за счет средств регионального бюджета, - поясняется в проекте.

В администрации области, которая стала инициатором введения новой меры соцподдержки, считают, что «оказание помощи по единовременному материальному стимулированию лиц, заключивших контракт о прохождении военной службы, привлечет наибольшее количество добровольцев принять участие в специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины и обеспечит поддержку позиции Президента Российской Федерации и Вооруженных Сил Российской Федерации».