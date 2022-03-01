В Тамбовской области таксист-наркоман, по вине которого погиб пассажир, может получить до 15 лет колонии

В страшной аварии погиб пожилой мужчина Фото: УМВД России по Тамбовской области

Следователи тамбовской полиции закончили разбирательство по уголовному делу, которое возбудили после ДТП со смертельным исходом. Авария произошла 10 августа прошлого года около 11 часов на территории Тамбовского района. Водитель такси, который вёз клиента по заказу из Никифоровского района в Тамбов. Как рассказали после аварии в региональном УГИБДД, всё произошло потому, что водитель не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося рядом на соседней полосе «КамАЗа», и на скорости протаранил большегруз. После столкновения машина оказалась серьёзно повреждена, 72-летний пассажир такси погиб на месте происшествия, водителя такси с травмой головы отвезли в больницу им. Архиепископа Луки, ранение оказалось не слишком тяжёлым, и вскоре он поправился. Изначально причиной ДТП называли утомлённое состояние водителя. Однако на самом деле ДТП произошло вовсе не из-за усталости…

После гибели пожилого пассажира следователи начали выяснять обстоятельства аварии и установили, что буквально за несколько дней до смертельного ДТП 43-летний житель Тамбовского района купил в одной из местных фирм-перевозчиков автомобиль такси и стал подвозить на нём людей в частном порядке. На тот момент у водителя даже не было прав – ранее он отказался пройти медосвидетельствование на состояние опьянения и его отстранили от управления автомобилем. Суд запретил мужчине садиться за руль машины до 2023 года.

Незадолго до поездки из Никифоровского района в областной центр, мужчина через интернет купил полграмма синтетического наркотика – метилэфедрона. Часть вещества водитель употребил, чтобы, как он объяснил потом полицейским, «не чувствовать себя сонным». Находящийся в состоянии наркотического опьянения «таксист» в итоге врезался в заднюю часть большегруза, причем самый страшный удар пришёлся на пассажира – легковушка буквально влетела под грузовик той стороной, где находился пенсионер.

То, что водитель был под наркотиками, выяснили, когда раненого привезли в больницу и отправили проходить положенное в таких случаях медосвидетельствование на состояние опьянения. Полицейские также нашли часть оставшегося наркотика в салоне машины, когда осматривали её после ДТП. Тут же вскрылось, что мужчина управлял машиной, не имея на это прав. После того, как водителю оказали медицинскую помощь, его по решению суда арестовали и отправили в СИЗО на всё время следствия.

Мужчину обвинили в совершении сразу нескольких преступлений – по ч. 4 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека»; ч. 1 ст. 264.1 УК РФ «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения» и ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств».

- Расследование этого уголовного дела сейчас закончено и его материалы направили на рассмотрение в суд Тамбовского района, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - По совокупности наказаний мужчине может грозить до пятнадцати лет лишения свободы.