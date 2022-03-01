Игорь Артамонов вручил липчанам заслуженные награды

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Торжественная церемония вручения государственных, ведомственных и региональных наград, приуроченная ко Дню защитника Отечества состоялась в администрации Липецкой области. В число тех, кого чествовали сегодня, вошли члены трудовых коллективов, преподаватели, медики, добровольцы, работники Военного комиссариата, сферы культуры и ЖКХ, спортсмены.

Награды вручил глава региона Игорь Артамонов. Он поблагодарил собравшихся за многолетний добросовестный труд. «Сегодня здесь представители абсолютно разных профессий и сфер деятельности, но каждый добился больших успехов и достижений в своём труде. Ваши заслуги признаны на региональном и российском уровне. Спасибо за вклад каждого из вас в развитие нашего края», – сказал Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области

Всего сегодня чествовали 30 человек, из которых трое получили высокие государственные награды. Медалью ордена «За заслуги перед отечеством» II степени отмечен Герой России Владимир Богодухов; орденом Почёта награждён председатель Совета директоров АО «Энергия» Владимир Архипенко; Благодарность Президента Российской Федерации объявлена региональному координатору Всероссийского общественного движения добровольцев «Волонтёры-медики» в Липецкой области Алексею Звягину.

Ведомственных наград удостоены двое жителей региона. За высокие производственные достижения и плодотворный труд им объявлена Благодарность Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. Остальные отмечены региональными наградами. За заслуги в профессиональном становлении специалистов в различных отраслях и активную наставническую деятельность несколько человек удостоены знака отличия «Почётный наставник». За вклад в развитие региона жителям области вручили почётный знак «Во славу земли Липецкой». За профессионализм и многолетнюю добросовестную работу – почетные грамоты и благодарности главы администрации Липецкой области. За заслуги в труде, спортивные успехи, организацию различных мероприятий награждаемых поощрили благодарственными письмами администрации Липецкой области.

Для награждаемых была организована тематическая выставка музейных экспонатов «Мужские ремёсла Липецкого края» и праздничный концерт с участием заслуженных коллективов региона.