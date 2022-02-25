В Тамбове снова могут появиться электробусы

Первый электробус в Тамбове не прижился Фото: Пресс-служба администрации Тамбовской области

Региональные власти вновь задумались о покупке для Тамбова электробусов – современных машин, которые в некоторых городах страны приходят на смену троллейбусам. Для областного центра собираются закупить пять таких машин, но сначала идею вынесли на суд тамбовчан. На сайте Госзакупок в рубрике «Общественные обсуждения» объявили опрос, принять участие в котором смогут жители региона от 18 лет, имеющие подтверждённую запись на Госуслугах.

- Сегодня пассажирские перевозки в городе Тамбове в основном осуществляются троллейбусами и автобусами с двигателями внутреннего сгорания, - говорится к аннотации к обсуждению. - Однако все чаще мы слышим об испытаниях инновационного общественного транспорта — электробусах. Мировые транспортные эксперты считают этот вид транспорта самым перспективным и надежным. А как думаете Вы?

В рамках опроса тамбовчан просят ответить на несколько вопросов. Людей спрашивают, как часто они пользуются общественным транспортом, считают ли целесообразной замену троллейбусов на электробусы. А также предлагают продолжить фразу : «Разделяете ли вы мнение, что электробусы – это…». Среди предложенных вариантов: комфорт и безопасность, высокая стоимость проезда, современный инновационный транспорт, экологически чистый вид транспорта, необходимость систематической подзарядки аккумуляторов. Общественное обсуждение по этой теме будет проводиться до 18 марта.

Напомним, у Тамбова уже был опыт использования электробусов. Машина производства белорусского предприятия «Белкоммунмаш» появилась в областном центре четыре года назад, в марте 2018-го. Областной центр получил её безвозмездно для проведения трёхмесячного тестирования. Новую машину пустили тогда по маршруту №32 — она ездила от железнодорожного вокзала до остановки «Пигмент». Для работы электробуса не требовалась контактная сеть, подзаряжалась машина от специальной станции, установленной на конечной остановке, её тоже предоставили безвозмездно. 19-метровый электробус, который вмещал более 150 пассажиров проработал в Тамбове в течение несколько недель. А потом, до окончания срока запланированных испытаний, белорусская сторона попросила вернуть машину и передала ее для тестирования в другой регион страны.

Тем не менее, чиновники сообщали, что времени, которое она проработала в нашем городе вполне достаточно, чтобы сделать выводы: нужен Тамбову электробус или нет. Среди минусов сразу же говорили о больших габаритах транспортного средства и его высокой стоимости — один электробус еще тогда обошелся бы бюджету примерно в 26 миллионов рублей. В итоге от приобретения таких машин решили отказаться.

На сайте Госзакупок не уточняется, какие именно электробусы собираются приобрести для Тамбова. А это, по мнению специалистов, важный вопрос. В 2018 году в Тамбове тестировали автобус с быстрой подзарядкой. Для её работы нужна специальная зарядная станция, которая подключается к тяговой (троллейбусной) подстанции. Минусом электробусов такого типов является наличие дизельного отопителя, который используют, чтобы снизить расход электроэнергии. Таким образом, говорить об экологичности такого электробуса говорить не приходится.

Есть еще один вид электробусов - машина с динамической подзарядкой, или, как его называют, троллейбус с автономным ходом. Возможность приобретения таких электробусов в областном центре тоже рассматривалась несколько лет назад. Суть такого транспорта заключается в том, что часть маршрута он едет в режиме троллейбуса, с использованием контактной сети, а часть — в режиме электробуса, без проводов. Этот вариант считают самым оптимальным для городов, где, как пока и в Тамбове, сохранилась контактная троллейбусная сеть.

Судьба же обычного троллейбуса в Тамбове находится под большим вопросом. Число такого транспорта и обслуживаемых им маршрутов в городе за последние годы сократилось в разы. Автопарк устаревает, а контактная сеть требует серьёзной модернизации, она сильно изношена и потребляет очень много электроэнергии. И тем не менее тамбовчане любят «рогатеньких» и когда возникает вопрос об их ликвидации, встает на защиту. В прошлом году тамбовчане также обращались в Гордуму с просьбой сохранить электрический транспорт. В сентябре депутаты Тамбова обсуждали этот вопрос. Так вот, по предварительным расчетам, которые провели в МУП «Тамбовгортранс», для сохранения троллейбусов нужно провести большую работу: разработать проект реконструкции существующей инженерной инфраструктуры, построить и ввести в эксплуатацию 4 новые тяговые модульные подстанции, заменить кабельные сети, контактный провод и соответствующую арматуру контактной сети. Кроме того, для обновления автопарка, потребуется 25 новых троллейбусов, общей стоимостью более сорока шести миллионов рублей. Таким образом, ориентировочная стоимость модернизации эксплуатируемых троллейбусных линий, без разработки проектно-сметной документации, составит больше 896 миллионов рублей.

- В тяжелой экономической ситуации прогнозировать возможную прибыль от сохранения и развития электротранспорта пока не представляется возможным, - решили тогда в Гордуме. - По итогам обсуждения, депутаты приняли решение этот вопрос пока снять с контроля.

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«Тамбовгортанс» терпит убытки

На сегодняшний день троллейбусы эксплуатирует и обслуживает муниципальное предприятия «Тамбовгортранс». Оно является убыточным и получает порядка 80 миллионов в год в качестве дотаций из городского бюджета на содержание электрического транспорта. Аудит, который провели на предприятии в прошлом году, показал, что в 2019 году долг составил 5,7 миллионов рублей, в 2020-м – 11,2 миллиона рублей. Согласно выводам контрольно-счётной палаты, на ситуацию влияли даже не обстоятельства (не секрет, что транспорт МУПа обслуживает не самые загруженные и поэтому финансово-привлекательные направления, а в большинстве своем работает на социальных маршрутах, неинтересных коммерческим перевозчикам), а неправильная финансово-хозяйственная деятельность. Здесь выявили несоответствие сумм, выплаченных по контрактам подрядчикам и выполненным ими работам, бывший главбух предприятия переплатил себе больше 360 тысяч рублей зарплаты. Вопрос у специалистов контрольно-счетной палаты вызвали взаимоотношения с оператором, который организовал в общественном транспорте Тамбова безналичный прием платы. За свои услуги ООО «Транспортная платёжная система» берет 7%с каждой транзакции.

- Как показал анализ установленных в регионах ЦФО размеров вознаграждений от транзакции за оплату проезда, в Тамбове он наиболее высокий, - говорят в контрольно-счётной палате Тамбова. - В Воронежской и Курской областях, где операторами являются государственные и муниципальные учреждения, размеры вознаграждения от транзакции за оплату пассажирами проезда составляют меньше 2%. Заключенные договорные отношения с оператором ООО «Транспортная платежная система» являются наиболее экономически не выгодными для предприятия и самыми дорогостоящими, по сравнению с другими регионами, осуществляющими аналогичные пассажирские перевозки.