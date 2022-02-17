Тамбовчане просят отремонтировать «Автогородок» и сделать зону отдыха в микрорайоне «Майский»

Жители считают территорию "Автогородка" заброшенной и неухоженной Фото: Пресс-служба администрации города Тамбова

У жителей Тамбова в преддверии общественных обсуждений по благоустройству территорий, городские власти решили ещё раз поинтересоваться мнением о том, какие парки, скверы и зоны отдыха они хотели бы видеть отремонтированными в ближайшие годы. Окончательный список территорий сформирует общественная комиссия, после чего их вынесут на общественное обсуждение. Напомним, в этом году в Тамбове благоустройство проведут на трёх общественных пространствах, по итогам голосования, которое проводили весной 2021 года, горожане вытрали из восьми предложенных парков и скверов территории по ул. Мичуринской, 197а, 210, возле магазина «Огонек»; сквер им. Н.Х. Рыбакова, напротив ТЦ «Детский мир» и пространство по ул. Киквидзе, 73 у детского сада «Дюймовочка». Ещё в ноябре прошлого года по всем этим территориям выбрали подрядчиков, в процессе торгов общая сумма ремонта (а город изначально предлагал за работу на всех объектах больше 42,5 миллионов рублей), снизилась до 39 миллионов рублей. Сэкономленные деньги тоже собираются пустить на ремонт дополнительных общественных пространств. Работы планируют начать, как только позволит погода. Параллельно в городе планируют работу по благоустройству общественных пространств на 2023 и последующие годы. Высказать свой мнение о том, какую зону отдыха в Тамбове нужно отремонтировать в первую очередь, горожанам предложили на личной страничке в соцсети главы администрации областного центра Максима Косенкова.

- Совсем скоро нам предстоит стать участниками онлайн-голосования по отбору территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Территории, ставшие лидерами рейтинга, будут благоустроены в следующем 2023 году, - написал Максим Косенков. - У нас есть ещё время, чтобы дополнительно рассмотреть ваши идеи и вынести на онлайн-голосование доработанный список территорий, которые могут быть благоустроены в 2023 году. Речь идёт о создании новых парков, скверов, а также улучшении и обновлении существующих общественных пространств.

Мнения горожан, понятное дело, разделились, понятно, что все хотят видеть рядом с местом, где живут, отремонтированный парк или сквер. Однако многие тамбовчане сошлись во мнении, что в областном центре просто необходимо привести в порядок территорию «Автогородка» и создать новую зону отдыха в микрорайоне «Майский», который теперь входит в состав посёлка Первомайский, присоединившегося к Тамбову.

- «Автогородок» летом выглядит уныло, - считает тамбовчанка Надежда Дякина. - Здесь одна единственная горка - и для малышей, и для детей постарше. Это небезопасно. Детям играть больше негде. А детей собирается очень много. Песочница обычно без песка. Посмотришь, во дворах некоторых такое разнообразие детских снарядов, а у нас, в городке, на таком большом пространстве детям нечем заняться.

- Обратите, пожалуйста, внимание на «Автогородок», - поддерживает жительница города Екатерина Норина. – Он выглядит заброшенно, а так хочется, чтобы пространство стало более современным и ухоженным, с клумбами. Ведь туда ходят гулять не только, проживающие рядом. Это любимое место многих наших горожан, проживающих на севере города.

Знакомый многим горожанам с детства «Автогородок», расположенный на бульваре Энтузиастов ввели в эксплуатацию ещё в 1985 году. До 2011 года он находился на балансе регионального УВД, старожилы вспоминают, что здесь проходили занятия по безопасности дорожного движения, работали уменьшенные копии светофоров, а по дорожкам с самой настоящей разметкой, можно было покататься на машинках. В 2011 году «Автогородок» передали муниципальному учреждению «Дирекции культуры и массового отдыха», в ведении которого находится также парк культуры и отдыха. В 2017-ом году удалось отремонтировать здание, расположенное на территории «Автогородка», его оснастили современным оборудованием и открыли в нем детское арт-пространство. Планировалось и благоустройство территории, которую собирались разделить на две зоны – игровую и тематическую, но денег на это не нашлось. В 2020 году к вопросу благоустройства детского автогородка вернулись вновь, прежние городские власти даже сообщили, что по этому объекту готовится проектно-сметная документация, а поэтапная реконструкция начнется сразу после её утверждения в том же 2020-м. Но этого не произошло.

Сейчас, учитывая мнения горожан, в мэрии снова решили вернуться к вопросу возможного благоустройства «Автогородка».

- Не только сейчас, но и осенью, когда от горожан принимали мнения о том, какую территорию они хотят видеть обновлённой, около трёхсот заявок касались именно благоустройства «Автогородка», - рассказали в пресс-службе администрации города Тамбова. – Пока конкретных планов по его реконструкции нет, но они будут прорабатываться. Также нужно определиться с источниками финансирования, не исключено участие в федеральных программах, которые помогут реализовать этот, достаточно дорогостоящий, проект.

Помимо «Автогородка», много тамбовчан высказались за обустройство новой зоны отдыха в микрорайоне «Майский».

- Обратите внимание на микрорайон «Майский», - просит местная жительница Анжела Филатова. - Участки здесь выделялись для многодетных семей, а инфраструктура, где можно детям провести свободное время и поиграть – отсутствует.

- Поддерживаю соседей по п. Первомайский, - говорит тамбовчанка Елена Насонова. - Посёлку очень нужна хотя бы одна благоустроенная территория.

Как рассказали в администрации Тамбова, на территории посёлка Первомайский, который теперь формально находится в составе Тамбова, планируют построить парк, который, по предварительным данным, расположится в районе ул. Сторожевой, проезда Теплого и 1-го Доброго проезда. Но, несмотря на то, что Облдума приняла закон, касающийся изменения границ Тамбова и Донского сельсовета Тамбовского района, согласно которому часть Тамбовского района перешла в областной центр ещё в сентябре 2021 года, официально земли посёлка Первомайский городу не переданы.

- После проведения всех необходимых мероприятий вопрос строительства парка будет рассмотрен, - уверяют в пресс-службе мэрии.

Кроме того, первомайцы, дождавшись официального присоединения к Тамбову, на правах полноценных горожан смогут направлять в мэрию свои предложения по поводу благоустройства в населённом пункте. Такие заявки принимают ежегодно в управлении по делам горожан и связям с общественностью, а также в комитете благоустройства и охраны окружающей среды мэрии с 1 по 30 сентября.