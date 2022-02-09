Для тамбовчан могут ввести льготы при проведении газа

Проведение газа в дом стоит десятки тысяч рублей

Тамбовская областная Дума рассмотрит законопроект, который позволит обеспечить газом льготников. Напомним, в регионе, как и по всей стране, действует программа льготной догазификации, но по её условиям газ жителям проводят только до границ участка. На полное подключение к ресурсу необходимы десятки тысяч рублей и не у всех тамбовчан есть возможность выложить такую сумму. Для того, чтобы помочь людям газифицировать свои дома в Облдуму внесён документ, согласно которому льготным категориям жителей области будут выплачивать компенсационную выплату из средств региональной казны на полное подключение к газу.

Предполагается, что получить её смогут инвалиды и участники Великой Отечественной войны; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; люди, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда» и «Житель осажденного Севастополя»; труженики тыла; жертвы политических репрессий (реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий); жители области, ставшие инвалидами виз-за ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей); нетрудоспособные члены семей погибших участников боевых действий или умерших ветеранов боевых действий, ставших инвалидами при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), состоявшим на его иждивении и получающим пенсию по случаю потери кормильца (имеющим право на ее получение) в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации; нетрудоспособным членам семей военнослужащих, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий; люди, подвергшиеся воздействию радиации; многодетные семьи, а также специалисты в возрасте до 35 лет, работающие в учреждениях культуры, социального обслуживания населения, областных медицинских государственных организациях и образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах Тамбовской области.

Согласно проекту документа, тамбовчане из льготных категорий смогут получить на газификацию 60 тысяч рублей, а молодые специалисты – 75 тысяч рублей. Подсчитано, что на реализацию этого закона в год потребуется почти 124 миллиона рублей.