Комитет тамбовских женщин-предпринимателей отметил первый день рождения

Наталия Макаревич зачитала поздравительный адрес от Максима Егорова Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Ровно год назад в Тамбовской области появилось сообщество, инициаторами создания которого стали женщины-предприниматели. Оно образовалось при Тамбовской областной торгово-промышленной палате и объединило больше 60 инициативных и неравнодушных представительниц тамбовского бизнеса, которые готовы помогать и поддерживать друг друга, а также делиться своим опытом и знаниями в сфере предпринимательства с другими.

- Я помню, как года назад зарождалось это объединение, и очень горжусь, что комитет женщин-предпринимателей работает именно на площадке торгово-промышленной палаты, - говорит президент Тамбовской областной торгово-промышленной палаты Елена Воронина. – С удовольствием наблюдаю за деятельностью этого объединения, и в годовщину его образования могу констатировать, что мы достигли огромного синергетического эффекта. Инициативы, которые вы реализовывали за время работы – поездки, мероприятия, новые знакомства – это то, что отличает вас от других, несколько более консервативных бизнес-сообществ. Работать с вами, яркими, позитивными, оптимистичными – очень комфортно!

Комитет женщин-предпринимателей работает при торгово-промышленной палате Фото: Татьяна ЧЕРНЫШЕВА

Сейчас комитет объединяет больше 60 активных, успешных женщин, которые вместе, сообща, решают, какие задачи и цели им необходимо реализовать в первую очередь. Все они не только успешны в бизнесе, но и удачно совмещают собственное дело с заботами о доме и семье. Сил и сердечного тепла на это у прекрасных представительниц бизнеса всегда хватает. Более того, многие из них активно занимаются благотворительностью, и эту работу отмечает региональное отделение Российского детского фонда. По словам главного специалиста этой организации Ольги Шлыковой, представительницы комитета в преддверии наступления праздника подарили новогоднюю сказку и веру в чудо почти 50 детям, исполнив их пожелания и приняв участие в проекте «Дерево добра».

В день рождения принято дарить подарки и говорить об имениннике самые теплые слова, на празднике всего этого было в достатке. Поздравления комитету женщин-предпринимателей высказали первые лица региона – руководитель Тамбовской области Максим Егоров, его заместители Наталия Макаревич и Сергей Юхачев, а также начальник регионального управления регионального развития и поддержки инвестиционной деятельности Ольга Камнева и многие другие.

- Объединение десятков активных и неравнодушных женщин, инициативных, эффективно работающих, готовых строить собственный бизнес и помогать другим, имеет большое значение для региона, - зачитала Наталия Владимировна поздравительный адрес от врио главы администрации региона. - Реализуемые вами обучающие семинары программы, практики наставничества, обмен опытом с представителями бизнеса в других регионах, активная благотворительная деятельность играет важную роль в развитии предпринимательства и меценатства, укрепляет связи Тамбовщины, а также способствует повышению роли женщины в экономической и социальной жизни региона.

Поздравили прекрасных дам «старшие» коллеги из регионального объединения «Тамбовская областная ассоциация промышленников и предпринимателей».

- Много лет работая в сфере бизнеса, я мечтала о том, чтобы у нас в области был такой замечательный комитет и вот он появился, - говорит исполнительный директор Ассоциации Светлана Фатеева. - Теперь я представляю другое объединение – таких же как вы – умных, красивых и успешный, но, в основном, мужчин. Ассоциацию промышленников и предпринимателей области – это как раз руководители такого уровня, у которых есть чему поучиться. И в бизнесе у нас было правило – учиться у успешных. Я вас всех к этому призываю. Хочу пожелать каждой из вас успеха в бизнесе, любви, здоровья, стабильности и никогда не забывайте, что вы - женщины!