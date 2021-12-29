Новогодняя ночь 2021-2022 в Тамбове: как и где лучше провести

Горожан приглашают на праздничные мероприятия

В Тамбове стал известен график праздничных мероприятий, которые запланировали провести в городе. По данным городской администрации, в этом году маленькие тамбовчане смогут обратиться к Деду Морозу, избушка которого будет теперь находиться на новом месте – на площади им. Ленина. До 30 декабря приёмная сказочного волшебника будет работать с 17 часов 30 минут до 18 часов 30 минут. 31 и 1 января у Деда Мороза будут выходные, а со 2 января избушка возобновит свою работу, до 9 января посетить её можно будет с 11 до 12 часов.

Ещё одна резиденция Деда Мороза открылась 29 декабря в парке «Усадьбы Асеевых». Юные тамбовчане смогут побывать в гостях у сказочных персонажей, рассказать стихотворение или спеть песню, а также поделится своими мечтами и получить от доброго волшебника сладкий подарок. Расписание работы резиденции Деда Мороза: 29 декабря 17:00 – 19:00; 30 декабря 11:00 – 13:00 и 16:00 – 20:00; 31 декабря 11:00 – 13:00 и 16:00 – 20:00; 1 января 16:00 – 20:00; 2-6 января 11:00 – 13:00 и 17:00 – 19:00; 7 января 11:00 – 13:00.

На площади им. Ленина каждый день с 29 по 30 декабря с 17.30 до 18.30 будет проходить развлекательная программа «В гостях у Деда Мороза».

В канун праздника, 31 декабря, праздничные гуляния пройдут на нескольких городских площадках. В 19 часов у КДЦ «Мир» стартует программа «Новый год с сюрпризом». В это же время на сцене площади Музыки начнётся праздник «С Новым годом, любимый город!», а у ЛДС «Кристалл» - праздничная программа «Когда часы 12 бьют!». В 20 часов начнёт свою работа «Новогоднее радио» в Олимпийском парке.

КСТАТИ

В городе зальют 17 площадок для массового катания

Сильные морозы последних дней способствуют качественной подготовке ледовых площадок, которые уже совсем скоро зажгут новогодние огни и откроют массовые катания. Технология заливки катков довольно сложна и требует нескольких условий. Одно из них – наличие снежного покрова, который укатывается до толщины порядка 15 сантиметров. Только после этого начинают «варить лед» - так называется процесс заливки льда, который производится вручную из шлангов. Таким образом лед наращивается до толщины 5 – 6 сантиметров. И, наконец, на лед выходит специальная техника, которая одновременно ровняет лед и рассеивает воду, благодаря чему лед продолжает наращиваться. Этот процесс растягивается на несколько дней. При этом весь указанный период температура наружного воздуха должна держаться не выше 6 градусов Цельсия ниже нуля, иначе вся работа пойдет насмарку. В этом году все названные условия были соблюдены.

В общей сложности в городе будет залито 17 городских катков. Сегодня уже полностью готовы ледовые площадки на И. Франко в районе дома 18, в сквере Сенько, на Мичуринской 197, в парке Победы, на Цветочной 10. К выходным откроется каток в парке «Дружба».

- Работа на остальных близка к завершению, - прокомментировал директор муниципального учреждения «Спецтехуниверсал» Анатолий Клинков. - Процедуры «реанимации» льда проводятся в течение всего зимнего периода.

Планируется, что к новогодним праздникам ледовые катки будут доступны для горожан на территории школы №1 – «Школа Сколково-Тамбов» (ул. Васильковая/ Гвардейская, д.3/17), школы №22 (ул.1-ая Полковая, д. 25), около трех корпусов школы № 24 (ул. Мичуринская, д. 93; ул. Мичуринская, д. 129; ул. Защитная , 1А), школы № 31 (ул. Рылеева, д. 84) и школы № 33 (ул. Серпуховская, д. 15).