Госохрана через суд требует от мэрии Тамбова привести в порядок дом архитектора Свирчевского

Памятник серьезно пострадал после пожара

После пожара, который произошёл 31 мая в доме архитектора Свирчевского, расположенного на углу улиц Советской и Лермонтовской, региональное управление Госохраны памятников обратилось с иском в Арбитражный суд.

Напомним, дом Свирчевского является памятником регионального значения. Дом использовался как жилой, но несколько лет назад его признали аварийным и подлежащим реконструкции. Практически всех жильцов отсюда выселили. По данным мэрии сейчас в доме зарегистрированы две семьи, с одной из них заключают договор социального найма на другое жилое помещение, со второй ещё работают специалисты, но фактически жильцов в здании-памятнике сейчас нет. Пока неясно, по какой причине в здании произошёл пожар, который тушили в течение нескольких часов. Местные жители утверждают, что во дворе памятника постоянно собирались сомнительные компании, распивающие спиртное и подобного исхода люди, по их словам, ожидали. В региональном управлении по охране объектов культурного наследия сразу после случившегося заподозрили, что здание подожгли. Специалисты ведомства обратились по этому поводу в полицию и ждут результатов разбирательства.

Ситуация с домом-памятником обсуждалась в мэрии Тамбова. На совещании по этому вопросу приняли решение привести в порядок придомовую территорию, оказавшуюся захламленной после пожара. Сейчас стало известно, что управление Госохраны хочет обязать мэрию выполнить ещё и работы по сохранению самого памятника, и для этого обратилось с иском в суд. Заявление в тамбовском арбитраже приняли и сейчас там готовятся к судебному разбирательству. Первое заседание назначили на 23 июня.