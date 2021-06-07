В Тамбове пройдет фестиваль духовых оркестров

Тамбовчан ждет праздник духовой музыки

В рамках мероприятий, посвященных празднованию Дня России и Дня города, 10 и 11 июня в Тамбове пройдет IX Международный фестиваль духовых оркестров имени В.И. Агапкина и И.А.Шатрова, основателем и музыкальным руководителем которого был военный дирижёр, композитор, народный артист России, генерал-лейтенант Валерий Михайлович Халилов. Этот музыкальный проект реализуется администрацией Тамбовской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, управления культуры и архивного дела области и ТОГБУК «Научно-методический центр народного творчества и досуга». В 2021 году, в соответствии с постановлением администрации Тамбовской области от 17.03.2020 №193 «О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции на территории Тамбовской области» и рекомендациями Роспотребнадзора, Фестиваль пройдет с соблюдением дополнительных санитарных и организационных мер по его подготовке и проведению. Прежде всего, эти меры будут направлены на организацию посещений мероприятий Фестиваля и обеспечение соблюдения установленных санитарно-эпидемиологических норм. Организаторы Фестиваля обращают особое внимание гостей и жителей города Тамбова на то, что на основании рекомендаций Роспотребнадзора: - пропуск на территорию площади Музыки и прилегающую к ней территорию будет осуществляться только по входным билетам; - вводятся ограничения посещения концертов Фестиваля на площади Музыки для детей и пожилых людей; - во время посещения концертов Фестиваля соблюдение масочного режима и социальной дистанции (1,5м.) в соответствии со специальной разметкой территории, предназначенной для зрителей, обязательно.

- Выдача бесплатных входных билетов будет проводиться в период с 8 по 11 июня с 10.00 до 13.00 и с 15.00 до 19.00 около здания ТГМПИ имени С.В.Рахманинова (г.Тамбов, ул.Советская,87). Количество билетов ограничено, - сообщают организаторы мероприятия.

В Фестивале примут участие военные, профессиональные и самодеятельные духовые оркестры. В их числе:

1. Центральный военный оркестр Министерства обороны Российской Федерации. Начальник Военно-оркестровой службы Вооруженных Сил Российской Федерации, заслуженный артист РФ, генерал-майор Тимофей Маякин. Начальник Центрального военного оркестра Министерстав обороны РФ, заслуженный артист РФ, полковник Сергей Дурыгин.

2.Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова Министерства обороны Российской Федерации. Художественный руководитель - начальник Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, заслуженный артист РФ, кандидат педагогических наук, полковник Александр Герасимов. Дирижёры: преподаватель Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова, заслуженный артист РФ, майор Расул Ахмедов, преподаватель Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова Алексей Беляев.

3. Военный оркестр (Московского гарнизона) 154 отдельного комендантского Преображенского полка. Начальник оркестра - майор Олег Тышук, военный дирижёр - старший лейтенант Алексей Божедомов. 4. Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы (г. Санкт-Петербург). Начальник оркестра - старший лейтенант Никита Игнатов.

5. 24 военный оркестр (объединенного стратегического командования Южного военного округа) г. Ростов-на-Дону.

Начальник оркестра - заслуженный артист РФ, подполковник Андрей Головин, дирижёр - майор Никита Бутенко.

6. Ансамбль барабанщиков районного муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Знаменская детская школа искусств». (р.п. Знаменка, Тамбовская область). Руководитель Роман Саталкин.

7. Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области. Художественный руководитель и главный дирижер оркестра - заслуженный артист РФ Пётр Сосновский.

8. Тамбовский городской духовой оркестр им. В.И. Агапкина. Художественный руководитель - Дмитрий Чернов, дирижёр - Вячеслав Хашин.

9. Сводный военный оркестр Тамбовского территориального гарнизона. Военный дирижёр войсковой части 54607 - гвардии лейтенант Алексей Суслов, военный дирижёр войсковой части 31969 - лейтенант Никита Ладыжников.

В первый день Фестиваля, 10 июня 2021 года, все оркестры побывают с сольными концертными программами в городах и районах области:

- Оркестр Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М. Халилова - с.Староюрьево. Начало в 17.00 часов;

- Военный оркестр Ленинградской военно-морской базы (г.Санкт-Петербург) - г.Рассказово. Начало в 18.00 часов;

- Военный оркестр (Московского гарнизона) 154 отдельного комендантского Преображенского полка - г.Мичуринск, площадь Славы. Начало в 18.00 часов;

- 24 военный оркестр (объединенного стратегического командования Южного военного округа) г. Ростов на Дону - г.Котовск. Начало в 18.00 часов; - Губернаторский духовой оркестр Тамбовской области - Тамбовский район, с.Стрельцы. Начало в 10 часов;

- Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ - г.Тамбов, площадь Музыки. Начало в 19.00 часов. Вход по пригласительным билетам.

В заключительный день Фестиваля, на площади Музыки города Тамбова, 11 июня в 19 часов, состоится Заключительный гала-концерт IX Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова.

По сложившейся традиции, перед его началом, участники фестиваля возложат цветы к памятникам военным дирижёрам В.И.Агапкину, И.А.Шатрову и В.М. Халилову по ул. Интернациональной.

В рамках национального проекта «Культура» будут организованы прямые телевизионные трансляции с концертов Фестиваля:

10 июня в 19.00 - Концерт Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ с участием ведущих солистов оркестра, посвященный 385-летию со дня основания города Тамбова на портале КУЛЬТУРА.РФ: https://www.culture.ru/live/broadcast/15774/koncert-c.. и на официальной странице фестиваля духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова в Вконтакте: https://vk.com/festival_of_brass_bands_tambov;

11 июня в 19.00 - Заключительный гала-концерт IX Международного фестиваля духовых оркестров имени В.И.Агапкина и И.А.Шатрова на портале КУЛЬТУРА.РФ: https://www.culture.ru/live/broadcast/15775/ix-mezhdu.. и на официальной странице фестиваля в Вконтакте: https://vk.com/festival_of_brass_bands_tambov