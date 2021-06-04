Искусственный интеллект для развития туризма внедрят в Тамбовской области

Соглашение подписали и.о. заместителя главы администрации Тамбовской области Сергей Юхачев (на фото слева) и директор по работе с госзаказчиками «ВымпелКом» Александр Шведов. Фото: пресс-служба «Билайн

Соглашение, подписанное на Петербургском Международном Экономическом Форуме, предполагает развитие телекоммуникационной инфраструктуры в Тамбовской области, а также запуск совместных проектов для повышения инвестиционной привлекательности региона.

В частности, технологии Билайн по анализу больших данных с помощью искусственного интеллекта помогут в развитии туризма и транспорта. Решения по аудио- и видеоаналитике позволят повысить качество государственных услуг и уровень безопасности в регионе.

Как сообщила пресс-служба Билайн, компания готова предоставить региональным властям доступ к наработкам в области «умного города», поделится опытом их интеграции в периметр региональных информационных систем. По мнению исполнительного вице-президента по корпоративному бизнесу ПАО «ВымпелКом» Максима Зайкова, подписанное соглашение поможет повысить экономическую привлекательность региона.