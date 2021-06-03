Владельцы зданий-памятников на Тамбовщине могут получить кредит на их ремонт и льготы по налогам

В Тамбове больше 100 объектов культурного наследия

В Тамбовской областной Думе обсудили судьбу имеющихся в регионе памятников. В разговоре приняли участие специалисты профильных управлений, эксперты и общественники. Объекты культурного наследия есть не только в областном центре, они есть в Мичуринске, Моршанске и Кирсанове, а также в районах области. По данным областного управления Госохраны памятников, в общей сложности на Тамбовщине выявили больше 1,5 тысяч объектов культурного наследия, 23 из которых находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.

- В последнее время проделана большая работа по выявлению и сохранению объектов культурного наследия – из разных источников финансирования за пять последних лет было выделено 1,131 миллиарда рублей на эти цели, - говорит и.о. первого заместителя начальника управления по государственной охране объектов культурного наследия области Наталия Юрина. - Кроме того, объекты, находящиеся в областной собственности, регулярно ремонтируются и содержатся в надлежащем состоянии. Тогда как находящиеся в муниципальной собственности или в частной – требуют постоянного внимания со стороны управления. В прошлом году специалисты провели 93 контрольных мероприятия, по результатам которых было выписано 21 предостережение и 10 предписаний по устранению выявленных недостатков.

Отдельная тема – многоквартирные дома как объекты культурного наследия. Все они были возведены в девятнадцатом – начале двадцатого века, многие из них не имеют водопровода, канализации. Как правило, в них проживают пожилые люди, пенсии которых не позволяет ремонтировать здания памятники. А по закону именно собственники должны проводить работы за свой счёт.

На сегодняшний день в одном Тамбове насчитывается 105 домов-памятников, на ремонт и реконструкцию которых требуется, по предварительным подсчётам от 500 миллионов до 1 миллиарда рублей. Такие траты непосильны для городского бюджета. Чтобы сохранить памятники, в городе в ближайшее время объявят аукционы, на которые выставят объекты культурного наследия по льготной цене. Напомним, программу «памятник за рубль» разработали в областном центре около года назад. Согласно её условиям, на торги памятники выставят по цене 1 рубль за 1 кв. м. в год. Победитель аукциона получит здание в пользование сроком на 49 лет. Не исключено, что в процессе торгов, если на них заявится несколько участников, стоимость арендной платы может вырасти. Тогда победитель заплатит цену, определившуюся на аукционе. При этом арендатор здания обязан будет провести работы по сохранению дома не позднее, чем через 7 лет, предварительно подготовив и согласовав проектную документацию. Как только это условие будет выполнено, цена аренды снова упадет до рубля. Если на аукционе стоимость здания не вырастет, то арендная цена сохраниться в размере 1 рубль за кв. м. Естественно, на объект культурного наследия будет распространяться охранное обязательство: здания-памятники нельзя видоизменять, уничтожать их элементы и т.д.

Однако, по данным специалистов управления Госохраны, потенциальные инвесторы не рассматривают объекты культурного наследия как привлекательные для вложения своих денег. Это обусловлено, прежде всего, сложностью содержания памятников. Ремонтные и реставрационные работы в них намного дороже, чем в обычных домах и зданиях. При этом налоговая нагрузка на собственников объектов культурного наследия такая же, как у владельцев другой недвижимости.

Не исключено, что в ближайшее время владельцы и арендаторы памятников получат дополнительную поддержку.

- Глава администрации области Александр Никитин предложил использовать новые механизмы для сохранения памятников, - продолжает Наталия Юрина. – Для того, чтобы как можно больше объектов культурного наследия приспосабливали к современному использованию губернатор поручил разработать программу предоставления льготных кредитов через областной Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства собственникам или арендаторам таких объектов на проведение работ по их сохранению. Профильным ведомствам предстоит определить механизм предоставления финансовой поддержки и алгоритм расходования средств.

Кроме того, чтобы облегчить жизнь собственникам памятников, в областное законодательство собираются внести изменения, которые позволят получать владельцам еще и налоговые льготы.

Пока чиновники решали, как сохранить памятники, в Тамбове произошел в доме архитектора Свирчевского, расположенном на углу улиц Советской и Лермонтовской. Он является объектом культурного наследия регионального значения. Возгорание произошло здесь в понедельник, 31 мая. Пожарным удалось отстоять историческое здание. Управление по охране объектов культурного наследия области предполагает, что здесь имеет место поджог. Заявление в полицию с просьбой проверить эту версию от ведомства было направлено.